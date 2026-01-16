Szkoła żegna Nikolę i Oliwię po tragicznym zaczadzeniu. Wzruszające słowa. „Anioły niech się Wami opiekują”

Anna Kisiel
Anna Kisiel
żródło PAP
żródło PAP
Mariusz Korzus
2026-01-16 7:35

Chełmno pogrążyło się w żałobie po dramatycznej śmierci matki i trojga dzieci. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 żegna swoje uczennice – 11-letnią Nikolę i 7-letnią Oliwię. Wzruszające słowa pożegnania pokazują ogrom bólu po tragedii, która odebrała życie całej rodzinie.

Super Express Google News

Dramatyczne wydarzenia, do których doszło w czwartek, 15 stycznia, wstrząsnęły Chełmnem. W mieszkaniu przy ul. Stare Planty zmarła 31-letnia Zuzanna oraz jej troje dzieci – Nikola (✝11 l.), Oliwia (✝7 l.) i Mikołaj (✝2 l.). Wszystko wskazuje na zatrucie tlenkiem węgla – cichym zabójcą, który szczególnie w sezonie grzewczym zbiera śmiertelne żniwo.

Czytaj także: Czad zabrał życie Zuzannie i trójce jej dzieci! Widok w mieszkaniu zszokował wszystkich. Leżeli w łóżeczkach

Dwójka starszych dzieci od poniedziałku, 12 stycznia, nie pojawiała się w szkole. Nie było również żadnego kontaktu z ich matką. Zaniepokojona siostra kobiety w czwartek (15 stycznia) zadzwoniła pod numer 112. Na miejsce przyjechali policjanci, a gdy nikt nie otwierał drzwi, wezwano straż pożarną. Czujniki strażaków natychmiast zasygnalizowały przekroczone normy tlenku węgla.

Widok, który zastali ratownicy po wejściu do mieszkania, był wstrząsający. Dzieci leżały w łóżkach, a matka na korytarzu. W lokalu znajdował się także pies. Warunki były skrajnie niebezpieczne – życie całej rodziny wygasło w ciszy, bez szans na ratunek.

Wstępne ustalenia wskazują na możliwe zatrucie tlenkiem węgla. Ostateczną przyczynę śmierci ustali prokuratorskie śledztwo – poinformowała mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Tragedia w Chełmnie! Matka i trójka dzieci nie żyją po zatruciu czadem
20 zdjęć

Jak podała PAP, dom, w którym doszło do tragedii, to niewielka kamienica na obrzeżach chełmińskiej Starówki. Wcześniej nikt nie zgłaszał służbom, że w budynku może dziać się coś niepokojącego.

Najbardziej poruszające słowa płyną jednak ze szkoły, do której uczęszczały Nikola i Oliwia. W mediach społecznościowych Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmnie pojawił się wpis pełen bólu i wzruszenia:

Nie ma takich słów, które oddałyby ogrom tragedii, gdy gaśnie życie tak przedwcześnie… Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszych uczennic. Nikola, Oliwia… Na zawsze pozostaniecie w naszej pamięci jako uśmiechnięte, szczere i zawsze radosne dziewczynki. W tym najtrudniejszym czasie chcielibyśmy wyrazić nasze najgłębsze współczucie i wsparcie dla ich rodziny, bliskich, przyjaciół i znajomych. Łączymy się z Wami w bólu i żalu. Jesteśmy z Wami myślami i sercem – napisali dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie szkoły.

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których internauci wyrażają swój ból i jednoczą się z rodziną Zuzanny. 

- Nie ma słów, które mogą wyrazić mój żal z powodu tak ogromnej tragedii 🖤🖤🖤

- Wyrazy współczucia to zbyt mało.. aż brakuje człowiekowi słów.. Anioły niech się Wami opiekują

- Na zawsze w moim sercu dziewczynki moje 💔💔😭😭

Całe miasto pogrążyło się w żałobie. Zgodnie twierdzili, że nie przypominają sobie takiej sytuacji w Chełmnie w ostatnich latach. Część z nich znała tę rodzinę...

Pożar zniszczył kościół, ale nie zabrał Bożego Narodzenia
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki