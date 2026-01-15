Czad zabrał życie Zuzannie i trójce jej dzieci! Widok w mieszkaniu zszokował wszystkich. Leżeli w łóżeczkach

Dzieci od poniedziałku (12 stycznia) nie pojawiały się w szkole, a kontakt z ich matką, Zuzanną (✝31 l.), również był zerwany. W czwartek, 15 stycznia siostra kobiety zaniepokoiła się i zadzwoniła pod numer 112. Na miejsce przyjechali policjanci, którzy po wstępnym rozpoznaniu wezwali straż pożarną.

Czytaj: Tragedia w Chełmnie! Matka i trójka dzieci nie żyją po zatruciu czadem [AKTUALIZACJA]

Dramat rozegrał się w czwartek, około godziny 17. Po siłowym otwarciu mieszkania wewnątrz ujawniliśmy zwłoki czterech osób: kobiety i trójki dzieci. Nasze urządzenia pomiarowe w chwili wejścia do mieszkania pokazały ponad 900 ppm tlenku węgla – mówi dziennikarzom Radia Eska Kasper Korczak z KP PSP w Chełmnie.

Strażacy, którzy weszli do mieszkania, ujawnili przerażający widok: dzieci leżały w łóżkach, matka na korytarzu. W mieszkaniu znajdował się także pies. Stężenie tlenku węgla wskazywało na skrajnie niebezpieczne warunki, w których życie ofiar wygasło w kilka chwil.

Na miejscu trwają dalsze czynności wyjaśniające przyczyny tragedii. Lokalne służby zapewniają, że szczegółowo sprawdzą, jak doszło do zatrucia i czy można było uniknąć tej strasznej śmierci.

Zobacz: Śmiertelne wyprzedzanie pod Żninem. Rowerzysta zginął, za kierownicą znana sędzina

To tragiczne zdarzenie jest dramatycznym przypomnieniem, jak groźny może być czad. Służby apelują do mieszkańców, by montowali w domach czujniki tlenku węgla i regularnie serwisowali piece, kotły i kominki. To cichy zabójca, który w sezonie grzewczym zbiera śmiertelne żniwo.

W związku z tym służby apelują, aby w każdym domu i mieszkaniu montować czujki czadu. Urządzenia te w porę sygnalizują obecność niebezpiecznego gazu, dając mieszkańcom czas na ewakuację i wezwanie pomocy. Strażacy przypominają również, aby regularnie serwisować piece, kominki i kotły grzewcze oraz nie używać niesprawnych urządzeń grzewczych w zamkniętych pomieszczeniach.