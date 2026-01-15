Czad zabrał życie Zuzannie i trójce jej dzieci! Widok w mieszkaniu zszokował wszystkich. Leżeli w łóżeczkach

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Mariusz Korzus
2026-01-15 20:03

Dramatyczne zdarzenie w Chełmnie wstrząsnęło całą społecznością. W czwartek, 15 stycznia, w mieszkaniu przy ul. Stare Planty zmarła matka, Zuzanna i troje jej dzieci – Nikola (‭✝11 l.), Oliwia (‭✝7 l.) i Mikołaj (‭✝2 l.). Wszystko wskazuje na zatrucie tlenkiem węgla – cichym zabójcą, który w sezonie grzewczym zbiera śmiertelne żniwo.

Straż pożarna

i

Autor: Shutterstock
Super Express Google News

Dzieci od poniedziałku (12 stycznia) nie pojawiały się w szkole, a kontakt z ich matką, Zuzanną (✝31 l.), również był zerwany. W czwartek, 15 stycznia siostra kobiety zaniepokoiła się i zadzwoniła pod numer 112. Na miejsce przyjechali policjanci, którzy po wstępnym rozpoznaniu wezwali straż pożarną.

Czytaj: Tragedia w Chełmnie! Matka i trójka dzieci nie żyją po zatruciu czadem [AKTUALIZACJA]

Dramat rozegrał się w czwartek, około godziny 17. Po siłowym otwarciu mieszkania wewnątrz ujawniliśmy zwłoki czterech osób: kobiety i trójki dzieci. Nasze urządzenia pomiarowe w chwili wejścia do mieszkania pokazały ponad 900 ppm tlenku węgla – mówi dziennikarzom Radia Eska Kasper Korczak z KP PSP w Chełmnie.

Strażacy, którzy weszli do mieszkania, ujawnili przerażający widok: dzieci leżały w łóżkach, matka na korytarzu. W mieszkaniu znajdował się także pies. Stężenie tlenku węgla wskazywało na skrajnie niebezpieczne warunki, w których życie ofiar wygasło w kilka chwil.

Na miejscu trwają dalsze czynności wyjaśniające przyczyny tragedii. Lokalne służby zapewniają, że szczegółowo sprawdzą, jak doszło do zatrucia i czy można było uniknąć tej strasznej śmierci.

Zobacz: Śmiertelne wyprzedzanie pod Żninem. Rowerzysta zginął, za kierownicą znana sędzina

To tragiczne zdarzenie jest dramatycznym przypomnieniem, jak groźny może być czad. Służby apelują do mieszkańców, by montowali w domach czujniki tlenku węgla i regularnie serwisowali piece, kotły i kominki. To cichy zabójca, który w sezonie grzewczym zbiera śmiertelne żniwo.

W związku z tym służby apelują, aby w każdym domu i mieszkaniu montować czujki czadu. Urządzenia te w porę sygnalizują obecność niebezpiecznego gazu, dając mieszkańcom czas na ewakuację i wezwanie pomocy. Strażacy przypominają również, aby regularnie serwisować piece, kominki i kotły grzewcze oraz nie używać niesprawnych urządzeń grzewczych w zamkniętych pomieszczeniach.

Pożar kultowej bieszczadzkiej restauracji Wilcza Jama
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki