Od dobrych kilku dni mamy w Polsce zimową aurę. Śnieg na ulicach i mróz, w nocy sięgający nawet kilkunastu stopni... To nasza codzienność w ostatnim czasie. Wygląda na to, że w pogodzie dojdzie niebawem do diametralnej zmiany. Niedawno w rozmowie z "Super Expressem" Ilona Śmigrodzka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) mówiła o spodziewanym pod koniec lutego ociepleniu.

Od niedzieli (23 lutego) i w kolejnych dniach, aż do końca lutego ma być znacznie cieplej. Anomalie termiczne na ostatni tydzień lutego są wyraźnie dodatnie, nawet do 3°C.

- mówiła Ilona Śmigrodzka w rozmowie z "Super Expressem".

W weekend temperatura wzrośnie, ale jest jeden problem

Kolejne prognozy IMGW zdają się potwierdzać wzrost temperatury pod koniec lutego. Jak czytamy w prognozie na najbliższe dni (17-23.02), pod koniec tygodnia, do Polski "od południowego zachodu docierać zaczną niże, które przyniosą ocieplenie". Niestety, wraz ze wzrostem temperatury w naszym kraju pojawią się też opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a miejscami opady marznące powodujące gołoledź. - Początkowo pogoda pogorszy się tylko w zachodniej połowie kraju, jednak w czasie weekendu strefy zachmurzenia i opadów dotrą również na wschód - czytamy w komunikacie IMGW. Ciepło zrobi się z weekend, szczególnie w centralnej i zachodniej Polsce. W niedzielę (23 lutego) na zachodzie nawet 13°C, w centrum i na południu kraju około 8°C. Znacznie chłodniej na północnym wschodzie, tam zaledwie 2°C w ciągu dnia. Noce nadal zimne w całej Polsce, z temperaturami od –7°C i –3°C na wschodzie do –1°C i 2°C na zachodzie i Wybrzeżu.

Powiew wiosny, ale wcześniej kilkanaście stopni mrozu

Zanim to jednak nastąpi, na początku trwającego tygodnia czekają nas chwile z naprawdę tęgim mrozem. Temperatura w nocy na południu kraju może spaść nawet do –15°C. Wszystko dlatego, że - jak informuje IMGW - "przez większość nadchodzącego tygodnia pogodę w Polsce kształtował będzie rozległy wyż". Będzie więc słonecznie i bez opadów, ale mroźno. Uwaga na mgły, które w nocy mogą osadzać szadź i ograniczać widzialność do 400 m. W poniedziałek i wtorek (17-18 lutego) na termometrach maksymalnie od zera do 3°C. Podobna pogoda również w środę i czwartek (19-20 lutego).

W weekend nad Polską pojawi się więcej ciemnych chmur. Z zachodu na wschód kraju postępować będą przelotne opady śniegu, śniegu z deszczem i lokalnie deszczu. Noce nadal mroźne, z temperaturą na przeważającym obszarze od –8°C do –4°C. W ciągu dnia jednak temperatura będzie dodatnia, nawet do 6°C.

