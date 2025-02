Wulkan lada dzień wybuchnie w USA?! Szkodliwe pyły, naukowcy ostrzegają

Przemówienie J.D. Vance'a. Co powiedział? Takie są reakcje unijnych polityków!

Amerykanie spotkali się z Łukaszenką! To sygnał dla Putina

Co dalej z Ukrainą?

Wielki wulkan na Alasce wybuchnie? Szanse wynoszą 50 proc. Naukowcy uważają, że pyły będą szkodliwe dla zdrowia

Wulkan gigant może spowodować poważne kłopoty w Stanach Zjednoczonych! Chodzi o znajdujący się na Alasce Mount Spurr (3352 metrów n.p.m.) w Zatoce Cooka, zaledwie 120 kilometrów od 300-tysięcznego miasta Anchorage. Jak ostrzega Alaska Volcano Observatory (AVO), wulkan wybuchnie z aż 50-procentowym prawdopodobieństwem. Sytuacja jest niebezpieczna, ponieważ według sejsmologów pyły wyrzucone przez alaskański wulkan mogą być szkodliwe dla zdrowia. "Spodziewamy się dodatkowej aktywności sejsmicznej, emisji gazów i ogrzewania powierzchni, a także zmian w deformacji powierzchni przed erupcją, jeśli taka nastąpi. Te silniejsze poruszenia mogą spowodować pojawienie się dodatkowych ostrzeżeń obowiązujących przez kolejne dni do kilku tygodni, ale nie jest to pewne" - mówi ostrożnie rzecznik AVO, cytowany przez "Daily Star". Niepokój budzi zwiększona liczba trzęsień ziemi w ciągu ostatnich 10 miesięcy. Może się to kojarzyć z sytuacją w Grecji, gdzie w rejonie Santorini ziemia trzęsła się już setki razy w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Na Alasce prawdopodobnie znajduje się ukryty łańcuch wulkaniczny, którego eksplozja wywołałaby kataklizm światowy

"Poprzednie erupcje Crater Peak były często wybuchowe, a w przypadku wybuchu można spodziewać się rozległych chmur popiołu i opadu popiołu" - ostrzega AVO. Nie są to pierwsze ostrzeżenia przed alaskańskimi wulkanami w ostatnich latach. W tej części świata prawdopodobnie znajduje się ukryty łańcuch wulkaniczny, którego eksplozja wywołałaby kataklizm porównywalny z wybuchem tak zwanego superwulkanu z Yellowstone. Naukowcy z Amerykańskiej Unii Geofizycznej (AGU) w Waszyngtonie uważają, że góra Cleveland to tylko część wulkanicznego łańcucha aż 80 połączonych ze sobą wulkanów. Wybuch superwulkanu z Yellowstone mógłby zmieść z powierzchni ziemi ogromną część Ameryki, zaś chmura pyłu spowodowałaby zimę wulkaniczną i nawet wyginięcie życia na Ziemi.

Autor:

Sonda Byłeś kiedyś w Ameryce? Tak, północnej Tak, południowej Jednej i drugiej Nie

This week AVO visited several Mt. Spurr monitoring stations to clear snow and ice off the solar panels, critical to keeping data available to locate earthquakes during the current unrest. Enjoy this before and after shot of the work clearing ice off station SSN on Mt. Susitna. pic.twitter.com/CREUw7bK0X— Alaska AVO (@alaska_avo) February 12, 2025

Quiz. Rozwiąż sprawdzian z geografii. Zakres - góry na świecie Pytanie 1 z 15 Najwyższym szczytem świata jest: Kilimandżaro Mount Everest K2 Następne pytanie