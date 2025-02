Ziemia znów trzęsie się na Santorini! Może wybuchnąć wulkan

Trwają tajemnicze zjawiska w Grecji! Ziemia trzęsie się drugi tydzień. "Nic nie można uznać za normalne w tej sekwencji sejsmicznej. To nas zaniepokoiło"

Od początku lutego w rejonach słynnych greckich wysp Santorini i Amorgos trzęsie się ziemia. Do 4 lutego, kiedy nas ranem wstrząsy osiągnęły siłę 4,9 stopnia w skali Richtera, odnotowano w sumie około 500 trzęsień o różnej sile! To nie był wcale koniec. W poniedziałek, 10 lutego wstrząsy były odczuwalne nawet w Atenach, następnego dnia trzęsienie ziemi o sile 4,8 stopnia w skali Richtera znów nawiedziło Santorini. Instytut Geodynamiki w Atenach w sam tylko wtorek, 11 lutego zarejestrował 14 trzęsień ziemi o magnitudzie większej niż 4,0 stopnia. Nadal nie ma żadnych wiadomości o ofiarach czy zniszczeniach, choć trzęsienia są bardzo liczne. Naukowcy nie ukrywają zdumienia całą sytuacją i niepokoju wobec faktu, że to zapewne nie jest koniec groźnego zjawiska.

"Wróciłbym do domu, pod warunkiem, że dom jest dobrze zbudowany i odpowiada współczesnym regulacjom"

"To prawie pewne, że trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,3 nie jest głównym wstrząsem" - powiedział sejsmolog prof. Dimitris Papanikolau, cytowany przez serwis eKathimerini. "Nic nie można uznać za normalne w tej sekwencji sejsmicznej. To nas zaniepokoiło. Podczas tej sekwencji jest niestabilność, której wcześniej nie zaobserwowaliśmy" - powiedział dla ERT ekspert Instytutu Geodynamiki w Atenach Athanasios Ganas. Jak dodaje sejsmolog prof. Kostas Synolakis cytowany przez portal eKathimerini, nie można wykluczyć, że w okolicach Santorini dodatkowo wybuchnie wulkan na bezludnej wyspie Nowa Kajmeni w Zatoce santoryńskiej lub podwodny wulkan Kolumbo, znajdujący się ok. 8 kilometrów od Santorini. Te eksplozje nie powinny jednak zdaniem eksperta wywoływać większego niepokoju. Groźne są same trzęsienia. "Jeśli bym tam (na Santorini) mieszkał, wróciłbym do domu, pod warunkiem, że dom jest dobrze zbudowany i odpowiada współczesnym regulacjom budowlanym" - powiedział profesor.

