Nalot kryminalnych na dom dilera w Chełmży. Te "skarby" pogrążyły 26-latka

Udany nalot kryminalnych z Chełmży miał miejsce w miniony piątek (11 sierpnia 2023 r.) w godzinach wieczornych. Jego szczegóły opisała mł. asp. Dominika Bocian z biura prasowego KMP w Toruniu. - Funkcjonariusze przeszukali jeden z domów w powiecie toruńskim. Zgodnie z ustaleniami, policjanci znaleźli tam spore opakowania białego proszku, zielonego suszu roślinnego, gotówkę i wagę, która najpewniej służyła do odmierzania porcji zakazanych substancji - wyjaśnia oficer prasowa toruńskiej komendy.

Chełmża: 26-letni diler zatrzymany. Ciężkie zarzuty

26-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Funkcjonariusze przeprowadzili testy, które pogrążyły młodego mężczyznę. Wykazały one, że stróże prawa znaleźli i zabezpieczyli przeszło 830 gramów amfetaminy i ponad 75 gramów marihuany. Zatrzymany usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz wprowadzania ich do obrotu.

- 13 sierpnia został doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie wobec niego aresztu. Następnie sąd, po analizie zgromadzonych przez śledczych dowodów, zadecydował, że 3 najbliższe miesiące sprawca spędzi w areszcie tymczasowym. Pieniądze znalezione w jego domu będą stanowiły zabezpieczenie na poczet przyszłych kar i grzywien. Za handel i posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu nawet 12 lat więzienia - podsumowuje mł. asp. Bocian.

