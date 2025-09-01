Nie żyje policjant komendy w Toruniu. Tak koledzy zapamiętali Mariusza Wajnerta

Toruńska policja opłakuje stratę aspiranta sztabowego Mariusza Wajnerta, który zmarł 28 sierpnia.

Funkcjonariusz służył w policji od 1993 roku, zdobywając doświadczenie w prewencji, kryminalistyce i zespole kontroli.

Jego współpracownicy wspominają go jako niezwykle cenionego, życzliwego i lubianego kolegę.

Toruń. Nie żyje policjant Mariusz Wajnert

Toruńska policja jest pogrążona w żałobie, bo straciła swojego funkcjonariusza - aspirant sztabowy Mariusz Wajnert zmarł w czwartek, 28 sierpnia. W szeregi mundurowych wstąpił dokładnie 16 września 1993 r., zaczynając w pionie prewencji. Następnie zdobywał doświadczenie w pionie kryminalnym, a 2 stycznia 2014 roku został pracownikiem w Zespole Kontroli i Dyscyplinarnym Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

- Był niezwykle cenionym i lubianym funkcjonariuszem. Zawsze uśmiechnięty, życzliwy i otwarty na rozmowę. Dobry kolega, przyjaciel i policjant. Jego odejście to wielka strata dla całej naszej społeczności policyjnej - poinformowała za pośrednictwem strony internetowej asp. Dominika Bocian, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Mundurowi złożyli kondolencji rodzinie i wszystkim innym bliskim policjanta osobom. Mariusz Wajnert został pochowany na cmentarzu komunalnym przy al. Fryderyka Chopina 3/5 we Włocławku, a ostatnią drogę mężczyzny poprzedziła msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej Nadziei przy Placu Wolności 6 we Włocławku.