Zagadkowa śmierć prezesa Włocłavii Włocławek. Ryszarda K. zabiła miłość do piłki nożnej?!

- W tej sprawie zostało wszczęte śledztwo z artykułu 151 kodeksu karnego - mówi dziennikarzowi "Super Expressu" prokurator Renata Jędrzejczak - Musialik, Prokurator Rejonowy we Włocławku.

Śledczy chcą sprawdzić, jak doszło do śmierci Ryszarda K. We Włocławku był bardzo znaną osobą. Był prezesem firmy poligraficznej i fanem piłki nożnej. W 2019 roku Ryszard K. został prezesem klubu Włocłavia Włocławek. Od tego momentu piłkarze tego klubu, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zaczęli grać dużo lepiej. Niestety nie na tyle dobrze, aby awansować do trzeciej ligi. Trzy razy pod rząd, Włocłavia zajmowała w tabeli 2. miejsce. Ryszard K. wiedział, że do prowadzenia klubu potrzebuje pieniędzy i wsparcia polityków. Najwidoczniej w tej sprawie postawił na złego konia. Klub mógł liczyć na wsparcie jednej z posłanek PiS-u. To powodowało, że nie był ulubieńcem prezydenta Włocławka, który jest z PO.

Po zakończeniu ostatniego sezonu w 4. lidze, okazało się, że sytuacja finansowa klubu jest tragiczna. Klub nie otrzymał licencji na występy w 5. lidze. Było już pewne też to, że klub nie płaci piłkarzom i pracownikom. Dlatego w ostatni poniedziałek, 17 lipca o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji miało odbyć się Nadzwyczajne Walne Zebranie dotyczące dalszego funkcjonowania klubu.

Wcześniej w internecie pojawiło się oświadczenie piłkarzy. Oto jego treść:

"Wszyscy zawodnicy klubu WKS Włocłavia Włocławek pragną podziękować kibicom, za wsparcie, które otrzymywaliśmy od was w każdym meczu, zarówno podczas tych lepszych jak i tych gorszych chwil, meczach na „naszym” stadionie jak i na wyjazdach. Cieszymy się, że udało nam się zająć wysokie drugie miejsce. Dla nas zawodników był to bardzo ciężki rok, przede wszystkim ze względu na problemy organizacyjne i finansowe. Mimo dużych opóźnień finansowych, my jako zawodnicy walczyliśmy do ostatniego gwizdka, często zostawiając na boisku zdrowie".

Do walnego zebrania jednak nie doszło, ponieważ nie dotarł na nie prezes klubu. Zebrani dowiedzieli się, że nie żyje.

