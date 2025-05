Zjawisko miało miejsce w niedzielę, 18 maja, po godzinie 13:00. Nad Golubiem-Dobrzyniem zaobserwowano lej kondensacyjny (ang. funnel cloud).

"Dzisiejsze zdjęcie z godz. 13.20, uchwycone całkiem przypadkowo Jak się okazuje był to zalążek trąby powietrznej"

- poinformowało Kujawsko-Pomorskie Centrum Prognoz i Ostrzeżeń Meteorologicznych w mediach społecznościowych.

W niedzielę panowały dobre warunki do wystąpienia takiego zjawiska. Jak tłumaczył synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w niedzielę powietrze było chwiejne i wilgotne. W dodatku nad krajem obecny jest niż Lorenz wraz ze strefą frontową, co zapewniało dogodne warunki do wznoszenia się powietrza. Jak dodał synoptyk, występowały lokalne linie zbieżności wiatru wokół niżu, co sprzyjało punktowemu pojawianiu się takich lejów.

Chociaż - jak przyznał Tomasz Wakszyński - leje kondensacyjne jest stosunkowo częstym zjawiskiem, jednak rzadko udaje się je sfotografować.

Gdyby doszło do zetknięcia się leja z ziemią, wówczas mielibyśmy do czynienia z trąbą powietrzną.

„Choć lej nie osiągnął powierzchni ziemi, był wyraźnym sygnałem potencjału tornadogennego środowiska”

- informuje na Facebooku Kujawsko-Pomorskie Centrum Prognoz i Ostrzeżeń Meteorologicznych.

