Niezwykłe odkrycie na dnie rzeki w Toruniu. "Wisła skrywa wiele tajemnic"

Kolejne ciekawe znalezisko w Toruniu! Dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej ustalił, że znajduje się ono na 3-3,5 metra głębokości na wysokości ul. Mostowej. O nietypowym i cennym znalezisku na dnie Wisły poinformował PAP Marcin Karasiński z Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej, dyrektor Festiwalu Wisły. Ta impreza po raz kolejny odbędzie się w niedługo we Włocławku (12-13 sierpnia), Toruniu (14-15 sierpnia), a pierwszy raz zawita także do Bydgoszczy (18-19 sierpnia). Przed jej rozpoczęciem zlecono badania dna rzeki.

- Zleciliśmy badania dna rzeki ze względu na bezpieczeństwo uczestników. Mamy niski poziom wody, a wiemy, że w Wiśle znajdują się różne przeszkody. Chcielibyśmy, żeby nasi goście z całego kraju, żeglarze i flisacy czuli się bezpiecznie. Ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu okazuje się, że Wisła skrywa wiele tajemnic nawet naprzeciwko toruńskiego Bulwaru Filadelfijskiego, naprzeciwko murów, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO Starówki - powiedział Karasiński, cytowany przez PAP.

Toruń: Co wiemy o znalezisku z dna Wisły?

Karasiński wyjaśnił, że specjalistyczny sprzęt, którego używała firma z Gdyni, pozwolił odnaleźć obiekt, którego obrys przypominał statek. - Dlatego pierwsza z hipotez, która się pojawiła, była taka, że może być to wrak statku spławowego - zdradził ekspert.

- Sylwetka na to wskazywała. Po bliższej analizie i przyjrzeniu się uważnie temu, co zobaczyliśmy na monitorach, doszliśmy do wniosku, że bardziej prawdopodobne, że jest to izbica dawnego, drewnianego mostu, który tędy przechodził. To znalezisko zlokalizowane jest bowiem w miejscu, gdzie ten most przebiegał. Dlatego - chyba - idąc właśnie w tym kierunku, należy szukać odpowiedzi - przeanalizował Marcin Karasiński.

Izbice mostów drewnianych miały podobny kształt to łodzi. - Najlepiej byłoby, aby specjaliści - nurkowie, archeolodzy - mogli zejść w to miejsce i wykonać profesjonalne badania - powiedział rozmówca PAP. Zarys kadłuba bądź izbicy ma 20 metrów długości i 5 szerokości. Karasiński wyjaśnił, że mosty drewniane były konstruowane tak, że najpierw zabijano w dno rzeki drewniane pale, a na nich montowano konstrukcję nośną mostu. Zimą rzeką płynie kra, która potrafi się spiętrzać na przeszkodach i zrywać konstrukcje mostowe. Most toruński także był uszkadzany w ten sposób.

- Jedną z metod, aby zapobiegać temu zjawisku, było budowanie specjalnych osłon na pale nośne. One nazywane są izbicami. Są to obudowy, które swoją ostrą częścią, szpikulcem skierowane są w stronę nurtu rzeki, żeby powstrzymać np. płynący konar drzewa czy krę i skierować ją na bok - wyjaśnił ekspert.

Dyrektor Festiwalu Wisły powiedział, że izbice można zobaczyć na rycinach i mapach Torunia z różnych okresów, z różnych wieków. W momencie zrywania mostu, jego uszkodzenia, kolejne izbice były konstruowane, więc nie można w tym momencie określić, z którego wieku pochodzi znalezisko.

Zdaniem Karasińskiego wymaga to pobrania próbek drewna i przekazania ich do specjalistów, którzy mają obecnie bardzo dobre metody badania drewna z różnych okresów. - Wówczas będziemy wiedzieli z jak starą izbicą mamy do czynienia albo z jak starym wrakiem statku, bo całkiem tej opcji nie wykluczamy - powiedział.

Odkryli tajemnicę Wisły. "To dla nas radość"

Znalezisko znajduje się na głębokości ok. 3-3,5 metra. - Każda kolejna tajemnica, którą odkryjemy nad Wisłą i w Wiśle, to dla nas radość. Zajmujemy się popularyzacją dziedzictwa kulturowego związanego z rzeką, a drewniany most jest elementem tego dziedzictwa. Przypomnę, że Toruń był jednym z dwóch miast polskich, które przez wieki miały most - skomentował Karasiński, cytowany przez PAP.

- Takie konstrukcje były w Krakowie i Toruniu. Toruński most był jednak trzykrotnie dłuższy od krakowskiego. Toruń był bowiem jednym z najbogatszych miast I RP i stać było miasto na budowanie tak drogich inwestycji, jak przeprawa mostowa - podsumował Karasiński.

Toruński most był jednym z najdłuższych w ówczesnej Europie. Drewniany most w Toruniu spłonął w 1877 roku. Pożar zniszczył go po 377 latach istnienia.