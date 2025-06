Niezwykłe pokazy w kinie plenerowym w Toruniu. Groza przyjdzie po zmroku

Poszliśmy w niepokój, ponieważ warunki i atmosfera miejsca, w którym to się ogląda zawsze dodaje trochę powera. Będzie klasyka, jak chociażby "Ludzie koty", czy "Milczenie owiec". Ten drugi film szczerze uwielbiam, a młode pokolenie w większości niestety go nie zna. Pokażemy również znakomitą "Kąpiel diabła" - świetne kino, mocne, takie chropowate, osadzone znowu w szarościach, zimnej atmosferze. No i "Substancja", która jest moim zdaniem filmem bardzo hardcorowym, taką jazdą bez trzymanki. Ten film może nie do końca wzbudza strach, ale rozdrażnia widzów - powiedziała nam Jaworska.