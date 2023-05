Noc Muzeów 2023 w Toruniu: Bezpłatne atrakcje, program wydarzeń, harmonogram

Znieważył kobietę i zrobił to w kościele. To nie wszystko! Przestępczy "dorobek" 35-latka szokuje

Noc Muzeów 2023 to wydarzenie, na które czeka wielu torunian i nie tylko! Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza 13 maja 2023 r. w godz. 18.00 - 00.00 do udziału w I Toruńskiej Nocy Muzeów zorganizowanej w ramach Europejskiej Nocy Muzeów oraz Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Co istotne dla wszystkich chętnych - udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają moc atrakcji dla młodszych i starszych uczestników!

Ratusz Staromiejski (Rynek Staromiejski 1)

18.30 - Gliniane zwierzenie - zwierzę nie dosłownie rzeźbione, warsztat plastyczny przy wystawie czasowej „Hanna Brzuszkiewicz. Tworzywo i tchnienie” (artysta rzeźbiarz M. Zacharski) - liczba miejsc ograniczona; bezpłatne bilety do pobrania na stronie muzeum

19.00, 21.30 - Romantyczny pozytywizm, prelekcja z pokazem, parter (P. Gużyński)

20.00 - oprowadzanie kuratorskie po „Galerii Malarstwa i Rzeźby Polskiej od połowy XVIII wieku do początku XXI wieku” (A. Kroplewska-Gajewska)

Dom Mikołaja Kopernika (Kopernika 15/17)

19.00 – Śladami podróży Mikołaja Kopernika. Czy astronom odwiedził Toruń po 1491 roku?, prelekcja (M. Kłosiński)

18.00-00.00 – Powrót Mikołaja do domu. Spotkanie z lalką Kopernika, prezentacja lalki autorstwa Justyny Kędzierskiej

Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów (ul. Łazienna 16)

18.00 - Nieznane oblicza królów polskich , spotkanie przy wystawie stałej „Toruń i jego historia”, I p. (K. Pietrucka)

19.00 - 22.00 - Historie i tajemnice mieszkańców dawnego Torunia , spotkanie z komturem krzyżackim oraz z właścicielką Domu Eskenów – panią Urszulą Eskenową

19.00 - Na skraju toruńskiego poligonu – najnowsze odkrycia archeologiczne ze schyłku starszej epoki kamienia, prelekcja z pokazem (dr B. Bielińska-Majewska)

21.00 - Historia zapisana w dokumentach, czyli najważniejsze przywileje dawnego Torunia , spotkanie przy wystawie „Toruń i jego historia”, parter (R. Żytkowicz)

Muzeum Podróżników im Tony’ego Halika (Franciszkańska 9/11)

19.00, 20.00, 21.00 - Jak zapewnić dziecku szczęście i powodzenie, czyli rola czapeczek dziecięcych w kulturze chińskiej, prelekcja przy wystawie stałej, II p. (K. Paczuska)

Muzeum Toruńskiego Piernika (Strumykowa 4)

18.00, 19.30, 21.00, 22.30 – I Ty możesz zostać piernikarzem – warsztaty wypieku pierników, parter – liczba miejsc ograniczona; bezpłatne bilety do pobrania na stronie muzeum

18.30 - Piernik jako źródło inspiracji, spotkanie przy wystawie czasowej „Piernikowo-kreatywny. Marcin Goetz i jego pierniki”, II p. (M. Mikulska-Wernerowicz, K. Lewandowski)

20.00 - 260 lat słodkiej tradycji. Fabryka Cukiernicza „Kopernik” S.A. – prelekcja, I p., (K. Lewandowski)

Ponadto:

Piernik i Kopernik - wystawa czasowa, I p.

Komiksowo-piernikowe impresje - wystawa czasowa, I p.

Piernikowy mapping - seans świetlny na fasadzie budynku (projekcja wyświetlana po godzinie 22.00)

Muzeum Twierdzy Toruń (ul. Wały Generała Sikorskiego 23/25)

18.30, 20.00, 21.30 - oprowadzanie kuratorskie po wystawie stałej, (A. Kowalkowski, M. Giętkowski)

Ponadto w programie:

Konkurs muzealny przy wystawie czasowej „Hanna Brzuszkiewicz. Tworzywo i tchnienie”

Nocna panorama Torunia - wejście na wieżę Ratusza Staromiejskiego (od 18.00 do 23.30)

Kiermasz książek muzealnych (Ratusz Staromiejski)

Noc Muzeów 2023 w Toruniu. Harmonogram pozostałych wydarzeń

Muzeum Etnograficzne zaprasza na obchody 125. urodzin prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej. W trakcie wydarzenia będzie można zwiedzić wystawę „Tajemnice codzienności…”, podążając specjalnie wytyczonym na tę noc szlakiem, dowiedzieć się na czym polega etnograficzna profesja oraz praca muzealnika, dotknąć sztuki pisania listów i pamiętników.

Organizatorzy twierdzą, że koniecznie trzeba zajrzeć na wystawę Salonik prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej i poznać fakty z bogatej biografii Etnografki, a o wybranych porach usłyszeć tuż obok wykonywane na żywo: muzykę klasyczną lub piosenki popularne w dwudziestoleciu międzywojennym. Odwiedzając Park Etnograficzny, będzie można dowiedzieć się niejednego o tradycyjnym rybołówstwie - najważniejszym przedmiocie badań bohaterki. W skansenie będzie królować atmosfera przyjęcia urodzinowego. Goście będą mogli m.in. obejrzeć archiwalne fotografie Pani Profesor, posłuchać fragmentów Jej książek, wierszy i notatek, fotografować się w scenerii kujawskiej izby paradnej w ubraniach z czasów Pani Profesor, samodzielnie wykonać rocznicowe zakładki czy odbić jeden z okolicznościowych wzorów.

Jak to na urodzinowych przyjęciach bywa będzie czas na beztroską zabawę i słodkie co nieco. W muzealnej sali widowiskowej o określonej porze będzie prelekcja o słynnej oraz archiwalna wystawa autorstwa Pani Profesor „Tradycyjne Rybołówstwo Ludowe w Polsce” i koncerty muzyki klasycznej, które specjalnie na tę okazję przygotowało Pomorskie Towarzystwo Muzyczne.

16:00 - 0:00, Noc Muzeów w CSW

Na godzinę 16:00 Centrum Sztuki Współczesnej zaprasza na warsztaty rodzinne towarzyszące wystawie „Plaster” (Zapisy na wydarzenia: eduakcje@csw.torun.pl lub tel. 56 610 97 16, a o 20:00 w Kinie Centrum odbędzie się wykład Lahava Halevy’ego - izraelskiego artysty, projektanta, jednego z jurorów i uczestników tegorocznej edycji festiwalu Plaster. Lahav Halevy opowie o pracy projektanta w ciągłej strefie wojny oraz o zderzeniu komercji z aktywnością społeczną. W Księgarni Sztuki mamy dla Was 20% zniżki na wszystkie książki. Od 16.00 - PLAKATOBRANIE! - rozdawane będą plakaty z minionych wydarzeń (do wyczerpania zapasów). Wstęp wolny.

godz. 19:00 -23:00, Wieczór w zajezdni, Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu, ul. Sienkiewicza 24/26

Podczas „Wieczoru w zajezdni” torunianie będą mogli zapoznać się z początkami, stopniowym rozwojem oraz nowoczesnym obliczem komunikacji miejskiej w naszym mieście. Zaplanowaliśmy szereg atrakcji, m.in. oprowadzanie po Izbie Pamięci oraz kursy tramwajem turystycznym wraz z przewodnikiem po Bydgoskim Przedmieściu (liczba miejsc ograniczona - obowiązywać będą bezpłatne wejściówki), zwiedzanie hali OC, opowieści połączone z zadaniami dla uczestników, interaktywna wystawa wyświetlaczy, kasowników i innych pamiątek przygotowana przez członków Toruńskiego Klubu Komunikacji Miejskiej.

Nie zabraknie stoiska funduszy europejskich - na nim pokazy zdjęć i filmów z prowadzonych obecnie inwestycji, makieta tramwaju z klocków lego, wspólne tworzenie makiety i inne zadania dla uczestników, multimedialny pokaz dawnych zdjęć w hali RK, prezentacja nowych wozów technicznych zakupionych przy wsparciu funduszy unijnych. Cykl zwiedzania obejmujący wszystkie punkty odbędzie się w dwóch turach: w godz. 19.00 - 20.30 oraz 20.30 - 22.00. Wstęp wolny.