O tych znakach drogowych nie miałeś pojęcia. Musisz je znać, jeśli jesteś kierowcą

Chyba nie ma kierowcy, który nie kojarzy znaków związanych z ograniczeniami prędkości, zakazem wjazdu, czy zakazem wyprzedzania. Znaki ostrzegawcze to m.in. charakterystyczny wykrzyknik, ostry zakręt, czy dzikie zwierzęta. Nakazy skrętów w danym kierunku - bułka z masłem. W Polsce mamy jednak znaki drogowe, których na co dzień się nie spotyka, a ich nieprzestrzeganie może przynieść fatalne skutki. Specjalnie dla kierowców i pieszych, zebraliśmy je w galerii na portalu se.pl. Co oznacza drzewko koło małego domu? O co chodzi z wózkami ręcznymi?

Odpowiedzi i na te i inne pytania, dotyczące nietypowych znaków drogowych znajdziecie w poniższej galerii. Kliknij w pierwsze zdjęcie i przewijaj kolejne slajdy!