Obejrzą lot Sławosza Uznańskiego w wyjątkowym miejscu. To będzie kosmiczne wydarzenie

Polak leci w kosmos

Po raz pierwszy od niemal pół wieku Polak znów wyrusza w przestrzeń kosmiczną. To nie tylko technologiczny przełom i symboliczne nawiązanie do dziedzictwa wielkich umysłów, ale też źródło ogromnych emocji dla tysięcy osób w całym kraju. Lot Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego to nie tylko misja – to także marzenie, które staje się rzeczywistością. Z tej okazji w jednym z najbardziej symbolicznych miejsc w Polsce, a dokładnie w Toruniu przygotowano wyjątkowe wydarzenie.

Sławosz Uznański-Wiśniewski leci w komos. Transmisja w Toruniu

10 czerwca 2025 roku Dom Mikołaja Kopernika w Toruniu jako miejsce symboliczne i nierozerwalnie związane z astronomią zaprasza wszystkich zainteresowanych na wspólne oglądanie transmisji na żywo ze startu misji Sławosza Uznańskiego. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 14:00 w sali kinowej Domu Mikołaja Kopernika, będącego oddziałem Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Historyczny moment w Domu Mikołaja Kopernika

W ramach całego przedsięwzięcia przygotowano również wyjątkową ekspozycję pamiątek po Mirosławie Hermaszewskim – pierwszym Polaku, który poleciał w kosmos w 1978 roku. Będzie można z bliska zobaczyć unikalne eksponaty związane z jego misją – dokumenty, fotografie, elementy kombinezonu i inne pamiątki z epoki PRL.

Po transmisji natomiast uczestnicy wydarzenia będą mogli również zwiedzić Dom Mikołaja Kopernika, który przybliża nie tylko sylwetkę słynnego astronoma, ale także realia życia w późnym średniowieczu. To doskonała okazja, by połączyć fascynację nowoczesną technologią z podróżą w czasie do epoki, w której nauka dopiero zaczynała sięgać gwiazd. Wydarzenie odbywa się w ramach standardowego biletu wstępu do Muzeum. Oznacza to, że każdy odwiedzający Dom Mikołaja Kopernika 10 czerwca będzie mógł wziąć udział w tej wyjątkowej celebracji bez konieczności dodatkowej rejestracji.