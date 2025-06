Oglądali Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w wyjątkowym miejscu. "Zapamiętam do końca życia"

Sławosz Uznański-Wiśniewski leci na Międzynarodową Stację Kosmiczną. To drugi Polak w kosmosie. Start misji Ax-4 mieszkańcy Torunia oglądali w Domu Kopernika. - Na pewno zapamiętam to do końca życia - mówił jeden z gości w rozmowie z dziennikarką Radia ESKA Toruń.