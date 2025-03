Ojciec Rydzyk grzmi o pieniądzach. Co za słowa! Ludzie łapią się za głowy

Spis treści

Ojciec Rydzyk i finanse

Ojciec Tadeusz Rydzyk często zabiera głos w sprawach, dotyczących finansów. - Nam rząd nie daje. PiS nam nie dawał żadnych miliardów, a poza tym bym nie wziął tych pieniędzy. Mamy uczelnię i potrzebujemy różnych laboratoriów - powiedział w grudniu 2024 roku, odnosząc się do inwestycji Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. W marcu dyrektor Radia Maryja po raz kolejny poruszył ten temat w rozmowie z telewizją wPolsce24. Zakonnik zwrócił się m.in. do premiera Donalda Tuska. Jak łatwo się domyślić, nie były to słowa pełne sympatii, a wręcz przeciwnie.

Tusk mówi: "interesy Rydzyka". Jakie moje interesy? Może niech zobaczy, jaką mam pensję. Czy mam coś od tego państwa? Co ja mam? Czy ja ukradłem coś ludziom? A robią mi taką opinię. To jest najgorsze. Odbierają dobre imię - podkreślił ojciec Rydzyk.

Ojciec Rydzyk krytykuje rząd

Dyrektor Radia Maryja oraz Telewizji Trwam wielokrotnie artykułował swoje poglądy, kojarzone ze środowiskami prawicowymi. Redemptorysta nie szczędzi ostrej krytyki Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. - To, co jest teraz w Polsce, to bym powiedział w skrócie, że to jest Polska w likwidacji - wskazał Rydzyk na antenie wyżej wspominanej telewizji.

Zakonnik wspomniał m.in. o:

walce z religią

wejściu służb do Pałacu Prezydenckiego

gospodarce

nauce

Rydzyk nie wahał się użyć słowa "terror". W styczniu 2025 roku portal Radia Maryja poinformował, że ojciec Rydzyk otrzymuje niepokojące wiadomości. - Chodzi o groźby zabójstwa czy podłożenia ładunków wybuchowych, które nasiliły się wraz z kłamliwymi pseudoreportażami m.in. telewizji publicznej. Wszystko to ma na celu podsycanie agresji wobec fundacji „Lux Veritatis”, Radia Maryja, Telewizji Trwam i o. Tadeusza Rydzyka - przekazał portal, kojarzony z redemptorystą.

Pod koniec 2024 roku portal wpolityce.pl informował o alarmach bombowych w siedzibach Lux Veritatis. - Nie boimy się. Sursum corda - zapewniał swoich zwolenników ojciec Rydzyk.