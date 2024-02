Osoba ojca Rydzyka po dziś dzień wzbudza ogromne kontrowersje. Gdy przybył do Torunia w latach 70-tych, nie był kojarzony z milionowymi inwestycjami. Katolicy cenili go za spotkania w kościołach, na które przychodził z gitarą i prezentował przyjemne utwory. Co ciekawe - jak przypomina dziennikarz "Super Expressu" - to właśnie ojciec Tadeusz Rydzyk wpuścił do swojego kościoła muzyków big bitowych. Na msze przychodziło mnóstwo wiernych. Liderem zespołu, który grał u Rydzyka był znany lewicowy polityk Jerzy Wenderlich. Panowie się przyjaźnili, do dziś są "na Ty". Niektórzy powiedzieliby o Rydzyku "ksiądz lewak".

Tak kiedyś wyglądał ojciec Rydzyk. Padniesz z wrażenia! [ZDJĘCIA]

Ojciec Rydzyk wrócił do Torunia na początku lat 90-tych. Wcześniej był m.in. we Włoszech i Niemczech. Później cała Polska śledziła początki i rozwój Radia Maryja. Rydzykowi przybywało lat i co za tym idzie - zmieniał się jego wygląd. Nasi dziennikarze przejrzeli archiwalne zdjęcia i zdumieli się srodze. Kobiety mogły twierdzić, że szkoda takiego ciacha na zakonnika. Chcecie dowód? Przygotowaliśmy wyjątkową galerię ze zdjęciami. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądał ojciec Rydzyk!