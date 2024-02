Wróciła do męża, który się nad nią znęcał. Michał W. odgryzł jej nos! "To chora miłość"

Nie brakuje takich, którzy twierdzą, że raz na zawsze trzeba skończyć z mitem o Tadeuszu Rydzyku, jako dobrym biznesmenie. Krytycy zarzucają redemptoryście, że najzwyczajniej w świecie udawało mu się nakłaniać zwolenników do przekazywania ogromnych dotacji. Wskazują, że dowodem na to jest sprawa Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II, która spędza zakonnikowi sen z powiek. Muzeum zostało otwarte 19 października ubiegłego roku. Wtedy odbył się nawet uroczysty koncert. Na otwarciu byli m.in. wicepremier Piotr Gliński i minister Zbigniew Ziobro.

Co się stało po uroczystym otwarciu? Ci, którzy chcieli wejść do środka - tak jak nasi dziennikarze w tym tygodniu - pocałują klamki. Muzeum nie jest otwarte dla zwiedzających. Placówka jest zamknięta. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek zostanie otwarte.

Rydzyk ma gigantyczny problem. Muzeum jest zamknięte, a wykonawca chce milionów

Początek 2024 roku nie jest dla ojca Rydzyka najlepszy. Główny wykonawca domaga się od fundacji redemptorysty pieniędzy. Nasz dziennikarz znalazł wymowny komunikat.

- RAFAKO odstępuje od umowy na budowę Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II, którym zarządza Fundacja Lux Veritatis o. Tadeusza Rydzyka i żąda zapłaty prawie 25,5 mln złotych z tytułu całości przysługującego spółce wynagrodzenia z Umowy. Zarząd spółki analizuje podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez osoby związane z inwestycją - czytamy w oświadczeniu.

To nie wszystko. Firma Rafako w sprawie swojej współpracy z fundacją Lux Veritatis wydała jeszcze jeden komunikat, który również nie poprawi zakonnikowi nastroju.

- Spółka RAFAKO składa skargę na Muzeum do WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO domagając się udostępnienia dokumentu zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznych. W opinii Zarządu RAFAKO, odmowa udostepnienia RAFAKO wyników prac zewnętrznej firmy poddaje co najmniej w wątpliwość czy Spółka nie została wprowadzona przez Muzeum celowo w błąd, co do wysokości kwoty waloryzacyjnej należnej RAFAKO, która realizowała budowę obiektu - przekazują przedstawiciele RAFAKO.

Ojciec Rydzyk przeżywa obecnie żałobę po śmierci brata, Mirosława. Niestety, jego myśli są również zajęte planami rządzących, związanymi z pieniędzmi, które szerokim strumieniem płynęły na konto fundacji zakonnika.

