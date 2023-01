Przyszedł do Pani Basi. Kupił kupon na Dużego Lotka. Podatek od marzeń kosztował go 12 złotych, no i się stało. 13 219 619 zł - najwyższa jak dotąd wygrana w grach Lotto w Toruniu padła w kolekturze przy ulicy Grudziądzkiej. Z dziennikarskiego obowiązku zaznaczamy, że taka sama padła wtedy w Bydgoszczy. Szczęśliwy kupon sprzedała pani Basia. Wcześniej, ta sama kobieta, w innym punkcie Lotto dala komuś 2 miliony złotych. Przychodzący do kolektury pani Basi, gdy oddają podatek od marzeń. są szczęśliwi. Nie psioczą pod nosem. Pani Basia jest po prostu jedyna w swoim rodzaju. Zawsze uśmiechnięta, zawsze ma czas na pogaduszki.

Toruń. Sprzedawała kupony, które dały miliony. Pani Basia przechodzi na emeryturę

Kiedyś to się musiało stać, ale mimo wszystko ci, którzy ją znali są w szoku. Pani Basia z końcem stycznia 2023 roku przestaje pracować przy poborze opłat na autostradzie do spełnienia wielkich marzeń, czyli w kolekturze Lotto przy ulicy Grudziądzkiej naprzeciwko hotelu Filmar.

- Dostałam drugie życie. Jestem po paskudnej chorobie onkologicznej. To zmieniło moje życie. Cieszę się nim, uśmiecham się, nie szukam problemów - mówi nam, gdy pytamy ją, dlaczego jest taka pełna życie i zawsze się uśmiecha do ludzi.

Pani Basia od 2007 roku sprzedawała kupony w kolekturze przy ulicy Strumykowej. Tam jeden z graczy wygrał 2 miliony złotych. Od maja 2013 roku, jej drugim domem była kolektura przy ulicy Grudziądzkiej. To najszczęśliwsza kolektura Lotto w Toruniu. Dnia 11 kwietnia 2015 roku padła tam wygrana w wysokości 13 219 619 złotych. - We wtorek jestem tutaj po raz ostatni. Idę na odpoczynek - mówi nam. - Do stu lat dużo mi jeszcze brakuje - dodaje.

