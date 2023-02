Pani Jadwiga ma ogromną słabość do... księży! Ogromny skandal w domu dziecka i w parafii

Ksiądz jest lubiany. Większość podkreśla, że przy okazji jest zabójczo przystojny - ciemnowłosy z hiszpańską bródką. Do ostatniego poniedziałku (13 lutego 2023 r.) był proboszczem. Ona to z kolei prawdziwa matka Polka. Na świat powiła pięcioro dzieci. Nawet przeziębiona chodzi do kościoła. Jest przeciwniczką aborcji i atrakcyjną blondynka przed czterdziestką. O tym, co ich miało łączyć mówi całe powiatowe miasteczko w województwie kujawsko-pomorskim.

Kujawsko-pomorskie. Skandal w kościele i w domu dziecka. Co tam się stało?

- Nie jest prawdą, że ksiądz miał narobić przekrętów finansowych i z tego powody zostać odwołany. To fake news - mówi nam ksiądz Krzysztof Rudziński, rzecznik prasowy Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii w Pile.

- Czy to sprawy obyczajowe były przyczyną odwołania ze wszystkich stanowisk księdza Łukasza? - zapytał się nasz dziennikarz. - Trwa postępowanie wyjaśniające i tylko tyle mogę w tej sprawie powiedzieć - usłyszeliśmy w odpowiedzi od księdza rzecznika. - Wiem w jakiej sprawie pan do mnie przyjechał. Nie będę jednak z panem rozmawiać na ten temat - usłyszał nasz dziennikarz od męża pani Jadwigi.

Romans księdza z podopieczną?! Wszystko na to wskazuje

To właśnie on miał poskarżyć się na zbyt bliskie stosunki między jego żoną, a księdzem Łukaszem. Pani Jadwiga do ostatniej soboty (11 lutego 2023 r.) była zastępcą dyrektora domu dziecka prowadzonego przez Salezjanów. - Kobieta obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim - mówi nam ksiądz Rudziński. Mąż pani Jadwigi nie ma teraz lekkiego życia. "Życzliwi" radzą mu, aby teraz - wiedząc o słabości swojej żony do mężczyzn w czarnych sukniach - wieczorami w domu, dla zaspokojenia fantazji Jadwigi, ubierał czarną sutannę.

Imię kobiety zostało zmienione przez redakcję. Do sprawy będziemy wracać. Pod tekstem zamieszczamy galerię ze zdjęciami, związanymi z tematem.

