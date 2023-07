Paskudna pogoda w Toruniu. Synoptycy alarmują: "Zagrożenie zdrowia i życia"

Ostrzeżenie pierwszego stopnia od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obejmuje: powiaty: aleksandrowski, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek, włocławski i żniński. Obowiązuje od godz. 11 do 20 w piątek. Synoptyk IMGW prognozuje: burze, przemieszczające w kierunku wschodnim, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie może wystąpić grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc. Przypominamy, co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia (żółty alert).

- Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne - podaje IMGW. - Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej - dodają eksperci.

Pogoda Toruń: Synoptyk potwierdza paskudne warunki atmosferyczne

Ekspert z serwisu pogodawtoruniu.pl Rafał Maszewski potwierdza, że w najbliższych godzinach zmierzymy się z fatalną pogodą, ale w temacie piątku widzi światełko w tunelu.

- W piątek chmury będą dominować na niebie. Zachmurzenie oceniamy jako duże i okresami możliwy jest silniejszy deszcz, a także możliwa jest burza. Pod koniec dnia zacznie dominować pogoda bezopadowa. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne. W nocy możliwe zamglenia - podaje synoptyk z Torunia.

Niewiele lepiej wygląda weekend. W sobotę możliwe są kolejne intensywne opady deszczu i burze. Za oknami będzie panował ponury klimat. W niedzielę popada przelotnie. Końcówka lipca i początek sierpnia nie będą przypominać środka lata.

Sonda Czy śledzisz ostrzeżenia IMGW? TAK NIE