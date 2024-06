Paskudny wypadek pod Inowrocławiem. Ofiarą 5-letnie dziecko. Na jaw wyszła przerażająca prawda

Wilfredo Leon wyróżniony. Czegoś takiego jeszcze nie miał. Uśmiechał się od ucha do ucha

Wypadek w Racicach pod Inowrocławiem. 5-latek poważnie ranny

Rzeczniczka KPP w Inowrocławiu poinformowała nas, że do wypadku w gminie Kruszwica doszło 22 czerwca. - Kierująca samochodem marki Nissan Micra jadąc na prostym odcinku drogi uderzyła w drzewo. Poważnych obrażeń ciała doznało będące w aucie 5-letnie dziecko. Chłopiec został przewieziony lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala. Ranna została również kierująca - wyjaśniła asp. szt. Izabella Drobniecka. Funkcjonariusze z regionu ustalili już, kto i w jaki sposób doprowadził do wypadku. Dowody obciążają 42-letniego pasażera nissana.

- On był inicjatorem kłótni z kobietą. Następnie naruszył zasady bezpieczeństwa, bo podczas jazdy umyślnie zaciągnął hamulec ręczny pojazdu. Na skutek tego kierująca utraciła panowanie nad samochodem i uderzyła tyłem pojazdu w drzewo - przekazała oficer prasowa inowrocławskiej komendy.

Areszt dla sprawcy wypadku w Kujawsko-Pomorskiem

Na jaw wyszło, że partner kierującej miał 2 promile. Mężczyzna został zatrzymany na miejscu wypadku i trafił do policyjnego aresztu.

- Na podstawie zebranych dowodów mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania umyślnie wypadku drogowego przez co naraził kobietę i jej dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Policjanci wnioskowali o areszt dla 42-latka. 24 czerwca został doprowadzony do oskarżyciela i sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara do trzech lat za kratami - podsumowała asp. szt. Drobniecka.

