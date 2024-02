Paweł Małaszyński zachwycony publicznością z Torunia. "Kłaniam się nisko"

Wróciła do męża, który się nad nią znęcał. Michał W. odgryzł jej nos! "To chora miłość"

Ekipa Cochise, dowodzona przez Pawła Małaszyńskiego rozgrzała toruńską publiczność, wykonując materiał z siedmiu płyt, stanowiących dyskografię grupy. Nie zabrakło premierowych utworów, zapowiadających nowy album białostockiej formacji. Muzycy nawiązali doskonały kontakt z fanami, którzy zjechali do toruńskiego klubu z wielu miast. Muzyka Cochise wybrzmiewała jeszcze długo po koncercie. Muzyczne rozmowy przeciągnęły się do późnych godzin nocnych. Nie zabrakło autografów i zdjęć. Swojego zachwytu nie ukrywał sam Małaszyński.

- Dla takich koncertów i takiej publiczności warto żyć. Warto grać, tworzyć, koncertować i nagrywać płyty. Hard Rock Pub Pamela okazał się magicznym miejscem z prawdziwą, starą rockową duszą i pazurem. Miejsce, do którego chce się wrócić ponownie gdy tylko opuszczasz jego mury wrzucając instrumenty na pakę. To tu muzyka otwiera wszystkie drzwi, które są zamknięte. Świetny klimat i cudowna, niesamowita publiczność. Mogę śmiało powiedzieć, że zagrać w tym miejscu to zaszczyt i mam nadzieje, że COCHISE ponownie tego zaszczytu dostąpi. Kłaniam Ci się nisko Pamelo - powiedział aktor i wokalista.

- W tym klubie wszystko się zgadzało, również jeżeli chodzi o przygotowanie techniczne i kontakt z akustykiem - Mateuszem. Nasz realizator Misza miał duży komfort pracy. Było profesjonalnie i konkretnie, a jednocześnie na fajnym luzie - dodał Radek Jasiński, basista Cochise.

Grupa Cochise wystąpiła w Hard Rock Pubie Pamela w składzie:

Paweł Małaszyński - śpiew

Wojciech Napora - gitara

Radosław Jasiński - gitara basowa

Grzegorz Hiero - perkusja

- Spodziewałem się wiele, jednak sceniczna rzeczywistość przebiła sufit moich oczekiwań. Cochise istnieje 20 lat. Tego nie odczuwa się w czasie koncertu. Mam na myśli to, że oczywiście jest profesjonalnie, ale nie ma w tym grama rutyny. Jest za to wyjątkowo energetycznie, wprost wciągająco. Obok występu Cochise nie da się przejść obojętnie. Ten poniedziałek zrobił mi cały tydzień. Dziękuję za genialny wieczór - powiedział Dariusz Kowalski, właściciel Hard Rock Pubu Pamela.

Kolejny koncert w Hard Rock Pubie Pamela odbędzie się w poniedziałek (26 lutego 2024). Toruński klub będzie świętował swoje 26. urodziny.