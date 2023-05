Piękna Wiktoria z Torunia walczy o spełnienie marzeń w Top Model. Jej zdjęcia zachwycają

Show TVN-u "Top Model" to program, którego specjalnie nie trzeba przedstawiać. Cieszy się ogromną popularnością w całej Polsce. O udział w nim walczy m.in. 18-letnia Wiktoria Różańska z Torunia. Nastolatka jest pewna siebie i wierzy, że ma konkretne argumenty, które pozwolą jej na osiągnięcie sukcesu. - Od wielu lat od znajomych i rodziny słyszę, że wyglądam jak modelka i powinnam spróbować zacząć działać w tej branży. Moda od zawsze była moim zainteresowaniem. Charakteryzuje mnie mój wysoki wzrost, ale i osobowość. W świecie modelingu, pełnym konkurencji, trzeba wyróżniać się czymś więcej niż tylko wyglądem - podkreśla Wiktoria, w rozmowie z dziennikarzem toruńskiego oddziału "Super Expressu".

- Do zgłoszenia się do programu nakłoniła mnie moja przyjaciółka. Zgłoszenia do programu rozpoczęły się ponad miesiąc temu, a ja swoje wysłałam zaledwie 4 godziny przed ich zamknięciem. Wybrana przez jednego z jurorów Marcina Tyszkę, mam szansę zdobyć srebrny bilet i dostać się prosto do etapu bootcamp - opowiada nam Wiktoria. Do 26 maja, do godziny 12:00 można głosować na Wiktorię TUTAJ!

Wiktoria dodaje, że oprócz ogromnej miłości do mody, jej pasją jest również taniec. Obecnie jest instruktorką w toruńskiej szkole tańca Jagielski Dance Project. To właśnie w tej szkole tańczyła również jako tancerka grupy turniejowej. Przez kilka lat jeździła z formacja na konkursy ogólnopolskie i na mistrzostwa Polski, a nawet zdarzył się udział w mistrzostwach świata. - Cieszę się, że mogę łączyć swoją pracę z hobby. Uwielbiam przekazywać młodym tancerzom wiedzę, jak i pogłębiać w nich wiarę w siebie i zachęcać do spełnienia marzeń - podkreśla Wiktoria.

Toruń wspiera Wiktorię Różańską. "Jestem bardzo wdzięczna"

W rozmowie z "Super Expressem" Wiktoria podkreśla, że Toruń jest miastem, w którym mieszka od dzieciństwa. Ukończyła w nim szkole podstawową oraz liceum, więc wszystkie wspomnienia z lat młodości, będą mi się jej kojarzyć właśnie z grodem Kopernika. Nastolatka zapewnia, że Toruniu - przez różne wydarzenia kulturowe w mieście - odkryła swoją pasję, jaką jest taniec.

- Mam tu rodzinę, poznałam swoich najlepszych przyjaciół i teraz kiedy pojawiła się w moim życiu ogromna szansa, by spełnić swoje marzenia związane z modelingiem, widzę jakie wsparcie otrzymuje od wszystkich torunian! Jest mi niezmiernie miło za każdy oddany głos! Jestem bardzo wdzięczna za chęć wspierania mnie w tak ważnej chwili - podkreśla Wiktoria Różańska.

Wyniki głosowania poznamy w piątek (26 maja 2023 r.) wieczorem. Trzymamy kciuki za Wiktorię i realizację jej marzeń! Zdjęcia z jej archiwum prywatnego zamieszczamy pod tekstem.

Sonda Oglądasz "Top Model"? Tak, bardzo lubię ten program Nie, nie oglądam Rzadko