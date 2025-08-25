Piękne podprowadzające olśniewały kibiców i zawodników w Toruniu. Mamy zdjęcia

Konrad Marzec
2025-08-25 4:55

Mecz PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław to nie tylko sportowe emocje w półfinale PGE Ekstraligi, ale również przepiękne podprowadzające, które są nieodłącznym i uwielbianym elementem widowiska. Trzy z nich walczą w konkursie Miss Startu Speedway Ekstraligi 2025. Zobaczcie ich zdjęcia na se.pl!

  • PRES Grupa Deweloperska Toruń pokonał Betard Spartę Wrocław 52:38 w pierwszym półfinale PGE Ekstraligi. Mecz był kapitalnym widowiskiem. Na torze działo się mnóstwo, a na trybunach zasiadło ok. 15 tysięcy widzów. 
  • Fani podziwiali zawodników i podprowadzające PRES Toruń. Piękne kobiety są nieodłącznym elementem takich widowisk! Trzy z nich walczą o koronę Miss Startu Speedway Ekstraligi 2025!
  • Klaudia Radtke, Oliwia Ostrowska i Wiktoria Zabłońska mają szansę na triumf w konkursie piękności, który może im otworzyć drogę do kariery w branży modelek. Głosowanie trwa!

Żużel. PRES Toruń - Betard Sparta Wrocław: Oto piękne podprowadzające

Warstwa sportowa z pewnością "dowiozła" - tak można podsumować pierwszy półfinał PGE Ekstraligi, w którym PRES Grupa Deweloperska Toruń pokonała Betard Spartę Wrocław 52:38. Kibice gości mieli nietęgie miny, choć wierzą w odwrócenie losów rywalizacji. Z kolei ani z grodu Kopernika opuszczali trybuny w szampańskich nastrojach. Głośno wspierali zespół Piotra Barona, a mogą też pomóc trzem podprowadzającym.

O co chodzi? Trwa konkurs Miss Startu PGE Ekstraligi, w którym PRES Toruń ma trzy przedstawicielki:

  • Wiktorię Zabłońską
  • Klaudię Radtke
  • Oliwię Ostrowską

- Każdy głos będzie dla nas ważny - mówiły do zgromadzonych na Motoarenie kibiców. Głosować na reprezentantki klubu z Torunia można w tym miejscu (na pozostałe kandydatki również). A my polecamy galerię autorstwa Piotra Lampkowskiego, która przybliży innym piękne podprowadzające z najpiękniejszego stadionu na świecie.

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław. Zdjęcia kibiców i zawodników z półfinału PGE Ekstraligi na Motoarenie
13 zdjęć

Życzymy dziewczynom powodzenia w prestiżowym konkursie Speedway Ekstraligi. Rewanżowe spotkanie półfinałowe we Wrocławiu odbędzie się w pierwszym tygodniu września. Na Stadionie Olimpijskim z pewnością zasiądzie komplet widzów, którzy głośno będą wspierać podopiecznych Dariusza Śledzia.

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław. Zdjęcia kibiców i zawodników z półfinału PGE Ekstraligi na Motoarenie
94 zdjęcia
