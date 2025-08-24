Znakomici kibice podczas półfinału w Toruniu! Zdjęcia z trybun i toru na Motoarenie

Zdjęcia kibiców z meczu PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław to pozycja obowiązkowa! Na trybunach zasiadł prawie komplet widzów. Doping był głośny właściwie od prezentacji.

W naszym materiale znajdziecie również kilka ujęć z toru na Motoarenie, wyniki i krótkie podsumowanie pierwszego półfinału najlepszej żużlowej ligi świata!

Żużel. PRES Toruń - Betard Sparta Wrocław, zdjęcia kibiców i zawodników

W sezonie 2025 frekwencja na Motoarenie regularnie "dowozi". Przy okazji półfinału PGE Ekstraligi nie mogło być inaczej. Zawody z trybun oglądało ok. 15 tysięcy widzów. Fani ponieśli drużynę Piotra Barona do cennego zwycięstwa. Oprawa pierwszego starcia kandydatów do medali była znakomita. Liczyliśmy, że na torze będzie podobnie. Gwiazdy światowego speedwaya robiły wszystko, co w ich mocy. Już w pierwszej serii mieliśmy mijanki i nerwowe sytuacje.

W tym materiale skupiamy się na galerii ze zdjęciami kibiców oraz zawodników. Nasz fotoreporter Piotr Lampkowski przygotował fotorelację z trybun i toru. Znajdziecie ją w poniższej galerii! Poszukajcie się na zdjęciach i dajcie znać znajomym!

Betard Sparta Wrocław - 38

1. Daniel Bewley - 5+1 (2,1*,2,0)

2. Maciej Janowski - 5 (2,2,t,1,0)

3. Artiom Łaguta - 11+1 (1*,3,2,2,0,3)

4. Bartłomiej Kowalski - 3+1 (2,0,1*,-,-)

5. Brady Kurtz - 9 (0,0,2,3,3,1)

6. Jakub Krawczyk - 3+1 (2,1*,0,0)

7. Marcel Kowolik - 2+1 (1*,1,0)

8. Nikodem Mikołajczyk - NS

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 52

9. Patryk Dudek - 8+2 (3,2*,1,1,1*)

10. Robert Lambert - 10+1 (3,3,3,1*,0)

11. Jan Kvech - 4+2 (0,1*,1,2*)

12. Mikkel Michelsen - 13 (3,2,3,3,2)

13. Emil Sajfutdinow - 11 (1,3,3,2,2)

14. Mikołaj Duchiński - 0 (0,0,0)

15. Antoni Kawczyński - 6 (3,0,3)

16. Krzysztof Lewandowski - NS

Bieg po biegu:

1. (60,32) Dudek, Bewley, Łaguta, Kvech - 3:3

2. (60,97) Kawczyński, Krawczyk, Kowolik, Duchiński - 3:3 (6:6)

3. (60,21) Michelsen, Janowski, Sajfutdinow, Kurtz - 4:2 (10:8)

4. (60,75) Lambert, Kowalski, Krawczyk, Duchiński - 3:3 (13:11)

5. (60,49) Łaguta, Michelsen, Kvech, Kowalski - 3:3 (16:14)

6. (60,78) Sajfutdinow, Janowski, Bewley, Kawczyński - 3:3 (19:17)

7. (60,16) Lambert, Dudek, Kowolik, Kurtz - 5:1 (24:18)

8. (61,12) Sajfutdinow, Łaguta, Kowalski, Duchiński - 3:3 (27:21)

9. (61,06) Lambert, Bewley, Dudek, Krawczyk - 4:2 (31:23)

10. (61,01) Michelsen, Kurtz, Kvech, Krawczyk - 4:2 (35:25)

11. (61,26) Michelsen, Łaguta, Dudek, Bewley - 4:2 (39:27)

12. (62,00) Kawczyński, Kvech, Janowski, Kowolik - 5:1 (44:28)

13. (61,15) Kurtz, Sajfutdinow, Lambert, Łaguta - 3:3 (47:31)

Wyścigi nominowane:

14. (61,77) Kurtz, Sajfutdinow, Dudek, Janowski - 3:3 (50:34)

15. (...) Łaguta, Michelsen, Kurtz, Lambert - 2:4 (52:38)

Sędzia: Paweł Słupski