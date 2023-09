Do wypadku doszło w piątek (15 września 2023 r.), po godzinie 21:00, gdy było już ciemno. Na terenie miejscowości Januszewo (gmina Chełmża) kierowca osobowego audi potrącił 82-letniego pieszego. - Mężczyzna zginął na miejscu. 20-letni kierowca był trzeźwy. Funkcjonariusze, pod nadzorem prokuratora, przeprowadzili niezbędne czynności, które pozwolą dokładnie wyjaśnić okoliczności i przyczyny tego wypadku - informuje nas st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu.

Wypadek pod Toruniem. Apel policji

- Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i stosowanie się do przepisów. Przypominamy, że na drogach poza obszarem zabudowanym piesi są zobowiązani do zakładania elementów odblaskowych i noszenia ich tak, aby były widoczne w światłach samochodu - dodaje w komunikacie funkcjonariusz z Torunia. Nasza redakcja przyłącza się do powyższego apelu. Zarówno kierowcy, jak i piesi powinni zachowywać względy bezpieczeństwa.

