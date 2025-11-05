Policyjny nalot na mieszkanie w Toruniu. 24-latek za kratami

Kryminalni z Torunia namierzyli 24-latka. Ich ustalenia wskazywały, że młody mężczyzna jest zamieszany w przestępstwa, związane z narkotykami!

31 października funkcjonariusze zapukali do mieszkania na Bydgoskim Przedmieściu. To, co znaleźli w lokalu pogrążyło podejrzanego.

Za złamanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi 24-latkowi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Szczegóły akcji podajemy poniżej!

Toruń: Policyjny nalot na Bydgoskim Przedmieściu

Przeszukanie mieszkania miało miejsce ostatniego dnia października. Stróże prawa znaleźli i zabezpieczyli tam kilka worków wypełnionych suszem roślinnym, tabletkami, białym proszkiem i "kryształami". Substancje zostały zabezpieczone i wstępnie przebadane. - Wyniki testów wykazały, że to przeszło 700 gramów marihuany, ponad 400 gramów tabletek MDMA i 2C-B, a także prawie 200 gramów kokainy - wylicza st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu.

Na tym jednak nie koniec. Policjanci zabezpieczyli w mieszkaniu również sprzęt wykorzystywany do porcjowania i pakowania narkotyków, w tym zgrzewarkę z folią, kilka wag elektronicznych, a także gotówkę w kwocie blisko 160 tysięcy złotych. 24-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.

Zarzuty i areszt dla 24-latka

2 listopada policjanci doprowadzili podejrzanego do prokuratury, gdzie 24-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej i środków odurzających. Oskarżyciel wystąpił do sądu o zastosowanie wobec niego najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla podejrzanego. - Za złamanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi 24-latkowi kara do 10 lat pozbawienia wolności - podsumował st. sierż. Pypczyński.

Galeria: Narkotyki zabezpieczone w mieszkaniu na Bydgoskim Przedmieściu

