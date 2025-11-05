Tragiczny finał poszukiwań strażaka. Druhowie przekazali poruszającą wiadomość

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-11-05 13:09

Nie żyje strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrockach (pow. golubsko-dobrzyński), którego poszukiwano od 3 listopada – informuje TVP Bydgoszcz. W akcję zaangażowani byli druhowie z wielu jednostek oraz mieszkańcy regionu. Niestety, we wtorek, 4 listopada służby potwierdziły najgorsze wiadomości.

Tragiczny finał poszukiwań strażaka. Druhowie przekazali poruszającą wiadomość

i

Autor: OSP Wrocki/ Materiały prasowe
Super Express Google News
  • Od 3 listopada poszukiwano zaginionego druha OSP Wrocki, angażując służby i lokalną społeczność.
  • Tragiczny finał poszukiwań: strażacy z OSP Wrocki potwierdzili śmierć swojego kolegi.
  • Społeczność i strażacy pogrążeni w żałobie po stracie druha. Jakie są szczegóły tej tragedii?

Zaginiony druh z OSP Wrocki był poszukiwany od 3 listopada. W akcję poszukiwawczą włączyli się policjanci, strażacy oraz lokalna społeczność. Informacje o zaginięciu strażaka pojawiły się w mediach społecznościowych, gdzie druhowie z jego jednostki opublikowali dramatyczny apel o pomoc.

Zobacz: Przerażające odkrycie w Ślesinie! Ziemia skrywała niebezpieczną pamiątkę sprzed lat

„‼️UWAGA‼️ W dniu dzisiejszym (3 listopada) zaginął nasz druh. Jeżeli ktokolwiek go widział lub ma informacje o miejscu jego pobytu prosimy o pilny kontakt z rodziną, policją lub naszą stroną. Prosimy o udostępnianie” – napisali strażacy z OSP Wrocki na swoim profilu.

Apel spotkał się z ogromnym odzewem – informacje o zaginięciu strażaka były szeroko udostępniane w sieci, a w teren ruszyli wolontariusze i służby. Niestety, jak przekazała TVP Bydgoszcz, we wtorek (4 listopada) poszukiwania zakończyły się tragicznym finałem.

Druhowie z OSP Wrocki poinformowali o śmierci swojego kolegi.

„Poszukiwania zostały zakończone. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w poszukiwania oraz udostępnili informacje” – przekazali strażacy w mediach społecznościowych.

Śmierć druhna to ogromny cios dla lokalnej społeczności i całej strażackiej rodziny. To kolejna tragiczna wiadomość, która pokazuje, jak ważna jest solidarność i zaangażowanie służb ratunkowych oraz lokalnych społeczności w sytuacjach kryzysowych.

Tak wyglądały poszukiwania zaginionej 11-latki
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki