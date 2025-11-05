Przerażające odkrycie w Ślesinie! Ziemia skrywała niebezpieczną pamiątkę sprzed lat

To miał być zwyczajny poranek na placu budowy. Jednak około godziny 8:00 w poniedziałek (3 listopada) jeden z pracowników natknął się na przedmiot, który wzbudził niepokój. Szybko okazało się, że to niewybuch – prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.

Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy z nakielskiej policji, którzy zabezpieczyli teren i nie dopuścili do zbliżania się osób postronnych.

Patrol saperski zabezpieczył teren

Zgłoszenie potraktowano bardzo poważnie. Policjanci wezwali na miejsce wojskowy patrol saperski, który zajął się niebezpiecznym znaleziskiem. Saperzy dokładnie sprawdzili także okolicę, by upewnić się, że w ziemi nie pozostały inne przedmioty zagrażające bezpieczeństwu. Na szczęście, więcej niewybuchów nie odnaleziono.

Policja apeluje o ostrożność

Funkcjonariusze przypominają, że niewybuchy są niezwykle groźne, nawet jeśli spędziły w ziemi kilkadziesiąt lat.

– Wydobywanie i przenoszenie takich przedmiotów może skończyć się tragicznie. W każdym przypadku ujawnienia przedmiotu przypominającego niewypał należy natychmiast powiadomić policję lub inne służby – apeluje mł. asp. Kamil Smoliński, oficer prasowy nakielskiej komendy.