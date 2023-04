Szukali go przez ostatnich 14 lat! Nie uwierzysz, gdzie ukrywał się mieszkaniec Wąbrzeźna

Rodzinna tragedia w Unisławiu jest wstrząsająca z wielu powodów. W piątek (14 kwietnia 2023 r.) w domu jednorodzinnym znaleziono zwłoki trzech mężczyzn i psa. Wstępne wyniki sekcji zwłok wskazują, że mężczyźni zostali zabici przez tlenek węgla, potocznie zwany czadem. Okazało się, że cała trójka wspólnie oddawała się libacjom alkoholowym. Tomasz (+28 l.), jego tata Wiesław (+63 l.) i szwagier starszego mężczyzny (+62 l.) od Wielkanocy nie opuszczali domu. - Niewydolność krążeniowo-oddechowa, spowodowana zatruciem tlenku węgla była przyczyną śmierci trzech mężczyzn. Na razie nie wiemy, co było przyczyną zgonu pieska - powiedział dziennikarzowi "Super Expressu" prokurator Radosław Mync z Prokuratury Rejonowej w Chełmnie.

Trzej mężczyźni stracili życie w Unisławiu. Przeżyła tylko żona Wiesława

Z domu, w którym rozegrał się dramat wychodziła ostatnimi czasy jedynie żona Wiesława, która prawdopodobnie dzięki temu uniknęła śmierci. Przez wiele godzin była przekonana, że mężczyźni śpią pijani. Podejrzeń nabrała w piątek i zaalarmowała innego członka rodziny, który wezwał na miejsce służby. Prokuratorskie śledztwo wciąż trwa, na razie znane są wstępne oceny biegłego. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w zdarzeniu. Przypomnijmy - rodzina nie miała dostępu do energii elektrycznej. Korzystali z agregatu prądotwórczego na benzynę. Potwierdziliśmy wcześniejsze ustalenia naszego reportera - agregat ulokowano w garażu przyległym do mieszkania, a w domu w zasadzie wszystkie ciągi wentylacyjne były niedrożne. To w wyniku działania tego agregatu i spalenia całej benzyny wydzielił się trujący tlenek węgla.

Unisław. Internauci wspierają żonę Wiesława: "Straciła troje najbliższych..."

Sprawa dramatu w Unisławiu wstrząsnęła internautami z całej Polsce. Komentowali ją m.in. na profilu "Super Expressu" w mediach społecznościowych. - Wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół - przekazała pani Elżbieta. - Pokój Ich duszy. Wyrazy współczucia dla rodziny - dodała pani Krystyna. Kondolencje płyną z różnych regionów naszego kraju.

- Rodzinny dramat, a co niektórzy z Was piszą takie teksty. Postawcie się w sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie ta kobieta Straciła troje najbliższych z rodziny. Wyrazy współczucia - napisała poruszona pani Magdalena. - Szkoda wszystkich i pieska - dodała pani Renata. Nasza redakcja dołącza się do słów współczucia, kierowanych w kierunku bliskich. O kolejnych ustaleniach śledczych będziemy informować w naszym serwisie.

