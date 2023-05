i Autor: Małopolska Policja / Zdjęcie poglądowe Pościg rodem z kina akcji w Toruniu. Kierowca porzucił pojazd

Policjanci z Torunia ruszyli w pościg za kierowcą mercedesa, który ani myślał się zatrzymać do kontroli. Mężczyzna porzucił pojazd i próbował ukryć się przed funkcjonariuszami, ale na niewiele się to zdało. - Za niezatrzymanie się i kontynuowanie jazdy grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności - podkreśla st. sierż. Sebastian Pypczyński z KMP w Toruniu.