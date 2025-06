Posłuchałem koncertu na fortepianie w centrum Torunia. Żadne słowa tego nie opiszą

Koncert na fortepianie w centrum Torunia

- To trzeba samemu usłyszeć. Żadne słowa tego nie opiszą. Po prostu to było, cudowne, piękne - przekonywał reporter "Super Expressu". Czym się tak zachwycił? Ta Dumka, którą zaśpiewała dla naszych dziennikarzy Olga była zjawiskowa. Artystka sama akompaniowała sobie grą na fortepianie i robiła to fantastycznie.. Nasi dziennikarze poczuli się jakby byli w filharmonii.

Ten fortepian stoi przy Urzędzie Miasta od 3 czerwca. Na Placu 4 Czerwca w Toruniu mieszkańcy i turyści mogą korzystać z wyjątkowego plenerowego instrumentu. Władze grodu Kopernika były przekonane, że ubarwi kulturowe życie miasta. Zapytaliśmy się rzecznika prasowego Prezydenta Torunia skąd wziął się fortepian w niewielkim parku naprzeciwko UM

- To wspólny projekt Urzędu Miasta i Polskiej Grupy Energetycznej - mówi nam Marcin Centkowski. - Cisza nocna trwa do godziny szóstej nad ranem, a na fortepianie odbywają się koncerty od godziny 6:30 - dodaje. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

To Olga ze Lwowa zagrała dla dziennikarza "Super Expressu"

Fortepian jest zabezpieczony przed deszczem. Nasi dziennikarze byli w parku gdy grała na nim Olga Huda. Ona przyjechała do Polski, aby zarobić na przyjazd dwóch córek na leczenie. Olga skończyła Akademię Muzyczną we Lwowie. Jej instrument to skrzypce. - Jak zobaczyłam ten fortepian to musiałam na nim zagrać - powiedziała nam Olga.

Pani Olga wybrała Dumkę, która Polakom kojarzy się przede wszystkim z filmem "Ogniem i mieczem" i postacią Bohuna. Nie był to łatwy utwór, ale wyszło znakomicie! W naszym artykule prezentujemy również wideo z tego pięknego koncertu.

