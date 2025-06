Toruń przedstawia "Ukraińskie Ustronie". Istna burza w komentarzach

Toruń pokazał "Ukraińskie Ustronie"

- "Ukraińskie ustronie" to nowy toruński park kieszonkowy. Czeka na Was przy ul. Sienkiewicza/Gagarina przy Przedszkolu Miejskim nr 17. Znajdziecie tu ogrody deszczowe, ekologiczne alejki, budki lęgowe dla ptaków i zielone zadaszenia. W ramach projektu nasadziliśmy również nowe drzewa, krzewy byliny i pnącza - poinformowały władze grodu Kopernika na oficjalnym profilu miasta na Facebooku. Komunikat został opublikowany w środę, 4 czerwca, po godzinie 14:00. Co od razu rzuca się w oczy, to wzmożona aktywność internautów pod postem. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

"Ukraińskie Ustronie" i istna burza w komentarzach. Administratorzy reagują

- Z jakiej racji ukraińskie? - pyta pani Aneta

- Mogliście od razu dać park im. Bandery - grzmi pani Anna.

- A czemu ukraińskie, niebawem my Polacy będziemy gośćmi w naszym kraju już tak jest tragedia - to z kolei komentarz pani Agnieszki.

- Kiedy ukraiński bulwar? Kiedy ukraińska starówka, kiedy ukraiński Kopernik? - ironizuje pan Wojciech

Dodajmy, że komentarze pozytywne również się pojawiły, ale jest ich zdecydowanie mniej. Na burzę i hejt postanowili zareagować administratorzy oficjalnego profilu Torunia na Facebooku. - Z uwagi na pojawiające się komentarze o charakterze antyukraińskim, zdecydowaliśmy się tymczasowo zablokować możliwość komentowania - przekazali.

Toruń był, jest i będzie miastem otwartym, solidarnym i tolerancyjnym. Nie ma w nim miejsca na mowę nienawiści i podziały. Otwarcie parku kieszonkowego miało być symbolem wspólnoty i bliskości - przestrzenią, która łączy ludzi, a nie ich dzieli. Dziękujemy wszystkim, którzy podzielają te wartości i wspierają działania na rzecz otwartego, przyjaznego miasta - napisali w poście.

Skąd taka nazwa dla toruńskiego parku?

O parku kieszonkowym na Bydgoskim Przedmieściu reporterka Radia ESKA Toruń rozmawiała już w 2023 roku. Skąd nawiązanie do Ukrainy? - Znajdujemy się bardzo blisko seminarium duchownego, które było miejscem, w którym chronili się i do dzisiaj jeszcze częściowo przebywają uchodźcy z Ukrainy. Przybyli właśnie do Torunia w 2022 roku - opowiadał Maciej Stawiski z Rady Okręgu Bydgoskie Przedmieście.

Też w seminarium duchownym realizowanych było wiele dzieł związanych z pomocą dla Ukraińców, w tym na przykład darmowy second-hand dla uchodźców, którzy tutaj przybyli. Uznaliśmy, że warto upamiętnić tutaj ten wielki zryw torunian - dodał rozmówca toruńskiej reporterki.

Władze miasta podkreślają, że nazwa "Ustronie Ukraińskie" została zaproponowana podczas konsultacji społecznych, przez przedstawicieli Rady Okręgu Bydgoskie.

- Ukłonem w stronę naszych wschodnich sąsiadów - są symboliczne elementy w postaci głazów narzutowych pomalowanych we wzory nawiązujące do ukraińskiej tradycji malowania pisanek, czy rabaty z roślin kojarzonych z Ukrainą - m.in. kalina, słonecznik, aksamitka, czy cynia. Zapraszamy do odwiedzenia kolejnego parku kieszonkowego. Przed nami kolejne "zielone" realizacje - zapewniają władze Torunia.

Warto wiedzieć - na terenie grodu Kopernika znajdują się również parki kieszonkowe poświęcone:

Francji

Szwajcarii

Grecji

Finlandii

Holandii

Litwie

Parki kieszonkowe powstają na terenie Torunia od 3 lat. Od początku zamysłem było tworzenie ich na wzór inspiracji, płynących z konkretnych krajów. Do tej pory powodem niezadowolenia torunian były zbyt wysokie koszty, realizacja i praktyczny wymiar, ale wcześniej nie pojawiały się komentarze, dotyczące narodowości.

Galeria ze zdjęciami: "Ustronie Ukraińskie" to nowy park w Toruniu