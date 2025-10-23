Potężny pożar we Włocławku! Park trampolin doszczętnie zniszczony

Konrad Marzec
Marta Łazarska
2025-10-23 9:11

W nocy ze środy na czwartek (22/23 października 2025) wybuch potężny pożar hali przy ulicy toruńskiej we Włocławku. Strażacy wygrali walkę z ogniem. Na szczęście nikt nie został poszkodowany, ale zniszczenia są bardzo duże. Zdjęcia i szczegóły akcji na se.pl.

Włocławek: Nocny pożar hali. Park trampolin zniszczony

- Doszło do pożaru hali usługowo-magazynowej. Na miejscu pracowało 19 jednostek straży pożarnej. Strażacy przeszukali pomieszczenia hali i sprawdzili, czy nie ma tam ludzi. Zalecamy zamknięcie okien, ponieważ wiatr się zmienia i pozostałości po pożarze mogą się przedostawać - powiedział dziennikarzom Radia ESKA bryg. mgr Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy KM PSP we Włocławku.

Strażacy mierzyli się ze skomplikowaną akcją, a to ze względu na metalową konstrukcję. Przyczyny pożaru wyjaśni policja. Więcej informacji wkrótce!

Potężny pożar parku trampolin we Włocławku
