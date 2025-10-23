Potężny pożar we Włocławku! Park trampolin doszczętnie zniszczony

Włocławek: Nocny pożar hali. Park trampolin zniszczony

- Doszło do pożaru hali usługowo-magazynowej. Na miejscu pracowało 19 jednostek straży pożarnej. Strażacy przeszukali pomieszczenia hali i sprawdzili, czy nie ma tam ludzi. Zalecamy zamknięcie okien, ponieważ wiatr się zmienia i pozostałości po pożarze mogą się przedostawać - powiedział dziennikarzom Radia ESKA bryg. mgr Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy KM PSP we Włocławku.

Strażacy mierzyli się ze skomplikowaną akcją, a to ze względu na metalową konstrukcję. Przyczyny pożaru wyjaśni policja. Więcej informacji wkrótce!

