Pożar zbudził mieszkańców Torunia. Ewakuacja 75 osób

To był pracowity początek tygodnia dla toruńskich strażaków i policjantów. W nocy z niedzieli na poniedziałek, pożar wybuchł w budynku wielorodzinnym przy ulicy Żwirki i Wigury.

Konieczna była ewakuacja 75 osób! Policjanci i strażacy obudzili zdezorientowanych mieszkańców.

Szczegóły opisujemy na se.pl.

Nocny pożar na Żwirki i Wigury w Toruniu. Policja i straż pożarna ruszyły do akcji

Jak informuje toruńska policja, tuż przed godziną 3:00 w nocy, dyżurny otrzymał zgłoszenie o pożarze w piwnicy budynku wielorodzinnego. Na miejsce niezwłocznie wysłano patrole policji z komisariatu na Śródmieściu: sierżanta Zuzannę Sadecką i sierżanta Adama Piaseckiego oraz „wywiadowców” z KMP. Do akcji wkroczyli również strażacy. Funkcjonariusze, wspólnie ze strażakami, natychmiast przystąpili do ewakuacji mieszkańców. W tym budynku jest aż 40 mieszkań.

- Niektóre osoby wyszły same, inne trzeba było obudzić i szybko wyprowadzić, ponieważ w ogóle nie zdawały sobie sprawy z zagrożenia - relacjonuje asp. Dominika Bocian, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Ewakuacja w środku nocy. 75 osób bezpiecznie opuściło budynek

Rzeczniczka toruńskiej komendy dodaje, że dzięki szybkiej i skoordynowanej akcji służb, łącznie 75 osób opuściło budynek. Wśród ewakuowanych byli zarówno dorośli, jak i dzieci. Na szczęście, nikt nie odniósł obrażeń. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru. Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi śledztwo, które ma wyjaśnić szczegółowe okoliczności zdarzenia.

