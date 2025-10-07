Książulo zachwycił się tym miejscem. Jeden produkt wystarczył! "Jest idealna"

2,11 mln subskrybentów - takimi liczbami Książulo może się pochwalić w serwisie YouTube (stan na 6 października). Jego recenzje restauracji, świątecznych jarmarków i przydrożnych barów wzbudzają ogromne emocje.

Tym razem Książulo zachwycił się Pizzerią pod Arkadami w Toruniu. - Ta zapiekanka jest idealna - ocenił pozycję z menu lokalu przy ulicy Różanej 5.

- Miód na nasze uszy - odpowiedzieli przedstawiciele pizzerii w mediach społecznościowych, którzy podkreślają, że "nie chodzą na łatwiznę".

Książulo wspomniał o Pizzerii pod Arkadami w Toruniu

W drugiej połowie września w serwisie YouTube pojawił się film pt. "Największe jedzenie w Polsce". Szymon Nyczke recenzował w nim m.in. lokal "Cukrem i solą", który nie zasłużył na najwyższe noty. W drugiej części materiału Książulo wspomniał o zapiekankach z Pizzerii pod Arkadami. Kilka zdań wywołało szeroki uśmiech u właścicieli!

- Poszliśmy na spacer i chapnęliśmy tę zapiekankę pod Arkadami i uznałem, że jest idealna. Byłem trzeźwy, wszystko było ze mną w porządku. Jeśli jesteście z Torunia, koniecznie zapiekanki pod Arkadami, mi się trafiła pyszna - powiedział Książulo.

- Miód na nasze uszy. Dziękujemy serdecznie Książulo za pozytywne wspomnienie i docenienie naszych zapiekanek. Takie chwile utwierdzają nas, że postępujemy słusznie nie idąc na łatwiznę. Nasze zapiekanki robimy ręcznie, na świeżo, z bułek wypiekanych lokalnie, hojnie dekorując je składnikami - podkreślili właściciele lokalu w mediach społecznościowych.

Najlepszy kebab w Toruniu? Książulo i Wojek zachwyceni

W kwietniu 2025 roku Książulo i Wojek również gościli w Toruniu. Recenzenci wzięli pod lupę m.in. pub Mentzena, który oferuje m.in. burgery, hot-dogi i frytki. Spróbowali również burgerów z lokalu Ricky Ricky z Ameryki oraz kebabów. Testerzy udali się m.in. do Siemka Kebab, znajdującego się przy ul. Łyskowskiego w dzielnicy Rubinkowo. Nie ma co ukrywać - to właśnie ta restauracja ma największe powody do radości. Szymon Nyczke podkreślił, że do wizyty w Siemka Kebab namawiali go torunianie, którzy chwalili jakość. Jak się okazało, był to znakomity wybór.

