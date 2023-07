To nie była spokojna środa na drogach w Kujawsko-Pomorskiem. 26 lipca po godzinie 15:00, na DK nr 91 w Nowym Ciechocinku doszło do wypadku. Sprawę wyjaśniają policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca volkswagenem, 31-latka, najprawdopodobniej nie dostosowała prędkości do warunków drogowych w wyniku czego najechała na tył skody. 49-letni pasażer skody z ciężkimi obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Trafiła tam też kierująca volkswagenem - przekazuje asp. Marta Błachowicz z KPP w Aleksandrowie Kujawskim.

Nowy Ciechocinek: Policja z apelem po poważnym wypadku

Policjanci przebadali kierującą volkswagenem i potwierdzili, że była trzeźwa. Trwa śledztwo, które wyjaśni przyczyny i okoliczności tego niepokojącego zdarzenia.

- Apelujemy o ostrożną jazdę i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Kierowco, noga z gazu - podsumowuje asp. Marta Błachowicz. Nasza redakcja przyłącza się do apeli służb. Pod tekstem prezentujemy galerię z miejsca wypadku na DK nr 91.

