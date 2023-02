i Autor: Michał Kardas Powiat Toruński z medalem w prestiżowym rankingu! "Działania zostały docenione"

Brawo!

Mieszkańcy Torunia i okolic mają powody do dumy. W jubileuszowej, 20. edycji Ogólnopolskiego Rankingu Związku Powiatów Polskich, w kategorii powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców, Powiat Toruński uplasował się na 2 miejscu - to najlepszy wynik w całej historii! Twórcy rankingu przyznali samorządowcom również tytuł „Super Powiat”.