Młodzi ludzie w poszukiwaniu pracy. Tak wygląda rynek ich oczami. Wymowne słowa

Spis treści

Praca w Toruniu. Tak wygląda rynek oczami szukających

13 listopada 2024 r. w Arenie Toruń odbyły się II Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy. Uczestników pytaliśmy, jak ich zdaniem wypada rynek pracy w Toruniu. Czy trudno jest znaleźć dobrą, satysfakcjonującą pracę w grodzie Kopernika? Odpowiedzi młodych ludzi nie były zbyt optymistyczne. - Dość ciężko jest. Trzeba się trochę postarać, aby znaleźć coś na stałe - mówi nam pierwszy z rozmówców.

Ciężko jest znaleźć i też po znajomych, czy od kierowników słyszę, że na jedno stanowisko wysyłanych jest ok. 200 CV. Mieszkałam w Poznaniu i w porównaniu z tym miastem, w Toruniu jest zdecydowanie trudniej - mówi nam jedna z uczestniczek targów.

Nie brakuje również takich, którzy twierdzą, że "wystarczy trochę chęci". Jeden z rozmówców naszej reporterki przekazuje, że więcej ofert zauważył po przebranżowieniu się z pracy biurowej. Zdecydował się na pójście w kierunku przemysłu i jego sytuacja uległa poprawie. - W tym zakresie widzę więcej możliwości, aby iść na ślusarza, spawacza, czy montera. To są według mnie stanowiska przeszłości. Mój kolega powtarza, że wszystko może paść, ale przemysł zostanie. W to będę szedł - zaznacza uczestnik targów. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią z targów.

W jakich zawodach chcą pracować młodzi torunianie?

Bezrobocie w województwie kujawsko-pomorskim obliczane jest na około 7%. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Łukasz Jaworski, powiedział nam, że to stabilny poziom, który utrzymuje się w tym roku. Demografia nie kłamie, ludzi wchodzących na rynek pracy jest mniej, aniżeli przechodzących na emeryturę. W tegorocznych targach wzięło udział ponad 800 osób.

- Cały czas brakuje rąk do pracy. Oczywiście słyszymy o zwolnieniach grupowych w Polsce, ponieważ firmy zamykają działalność lub przenoszą do innych krajów. Takie sytuacje mają miejsce również w województwie kujawsko-pomorskim, natomiast pozytywnym elementem jest to, że część osób podlegających zwolnieniom grupowym od razu znajduje zatrudnienie, są przechwytywani przez pracodawców i nie trafiają do Urzędu Pracy - mówi nam Jaworski.

Nasza reporterka spytała uczestników targów, w jakich zawodach chcieliby pracować. W odpowiedziach pojawiały się:

zawody mechaniczne

kasjer

magazynier

branża fitness

recepcja w hotelu

spawacz

ochrona

budowlaniec

Organizatorem wydarzenia był Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.