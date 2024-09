Prezydent Torunia o pomocy dla powodzian. "Uruchomimy system wspomagania zbiórek"

"Powódź tysiąclecia" z 1997 roku to dramat, o którym latami mówiło się w Polsce. Niestety, to co się dzieje we wrześniu 2024 roku, bardzo przypomina tamte wydarzenia. Ofiary śmiertelne, gigantyczne straty, zerwane mosty, podtopienia, dramat tysięcy ludzi - takich obrazków jest mnóstwo. Mieszkańcy bezpiecznych terenów robią wszystko, aby pomóc poszkodowanym. Piękne akcje solidarnościowe widzimy w Toruniu. Prezydent Gulewski przekazał, że w poniedziałek zostanie uruchomiony na poziomie Urzędu Miasta system wspomagający trwające lub zapowiadane zbiórki na terenie miasta, skierowane dla powodzian.

Powódź 2024: Toruń uruchamia system pomocy

Lokalni politycy, radni, kibice, społecznicy - oni wszyscy chcą pomóc powodzianom. Konkretną deklarację przekazał również gospodarz grodu Kopernika, Paweł Gulewski.

Zostanie uruchomiony na poziomie Urzędu Miasta Torunia system wspomagający trwające lub zapowiadane zbiórki na terenie naszego miasta - skierowane dla powodzian. Uruchomimy miejsce zbiórki, opublikujemy listę najpotrzebniejszych zakupów, system przyjmowania pomocy oraz destynacje, do których ta pomoc powinna trafić. Solidaryzujemy się zarówno z samorządami walczącymi z groźnym żywiołem, wszystkim i służbami, a także pojedynczymi mieszkańcami - napisał Gulewski w mediach społecznościowych.

Torunianie dołączyli do pomocy powodzianom. Od godziny 09:00 pracują, by wypełnić tira, który ruszy do Kłodzka. Rzeczy tj. sucha żywność, latarki, powerbanki, koce czy środki higieniczne możecie przynosić do godziny 20:00 do magazynu Toruńskiego Sztabu Pomocy Ukrainie, ktory znajduje się przy ulicy Legionów 238.

- Tydzień temu spędzałam urlop właśnie na Dolnym Śląsku. Te wszystkie krajobrazy, które podziwiałam, którymi się zachwycałam, dzisiaj widzę w wodzie. Te miejscowości, przez które przejeżdżałam są zalane, to bardzo boli, ale tym bardziej motywuje do działania i pomocy - mówi nam jedna z wolontariuszek.