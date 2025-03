Prezydent powołał pełnomocnika do spraw równości. Nowy rozdział w polityce

Miał broń i chodził do psychiatry. Oddał śmiertelne strzały do męża kochanki. Tak broni się Łukasz

Spis treści

Prezydent Torunia powołał Pełnomocnika PMT ds. Równości

Akt powołania na stanowisko dr Michał Bomastyk otrzymał 3 marca. W komunikacie UMT czytamy, że podstawowymi zadaniami pełnomocnika będą:

Promowanie postaw równościowych w Toruniu,

tworzenie i wdrażanie polityki równościowej,

przygotowywanie rekomendacji Prezydentowi Miasta Torunia w zakresie realizacji polityki równościowej

eliminowanie barier i dyskryminacji

Dr Michał Bomastyk pełni dyżury we wtorki w godz. 10:00-13:00 oraz w środy w godz. 17:00-19:00 w siedzibie Biura Toruńskiego Centrum Miasta (ul. Wały gen. Sikorskiego 8). UMT zachęca mieszkańców do kontaktu z nowym człowiekiem prezydenta. Takie tematy można poruszyć telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

realizacja inicjatyw równościowych, antydyskryminacyjnych i praw człowieka w Toruniu;

przeciwdziałanie dyskryminacji w Toruniu;

organizacja warsztatów, szkoleń, konferencji i wydarzeń o charakterze równościowym;

edukacja równościowa i włączająca.

Kim jest dr Michał Bomastyk?

W komunikacie UMT czytamy, że Bomastyk jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii. To członek Pracowni Badań nad Obcością i Wykluczeniem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto jest autorem książki "Ku równości. Inność pomyślana na nowo" oraz konsultantem w zakresie strategii i polityki równościowej. Przedstawiony został również jako edukator równościowy i antydyskryminacyjny oraz z zakresu praw człowieka. Ukończył Szkołę Liderstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest pomysłodawcą pierwszego w Polsce telefonu zaufania dla mężczyzn, realizowanego przez Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom.

Bomastyk realizuje się również jako koordynator europejskich projektów Equality University, Re-Thinking Masculinity in Europe, Let Her Be, poświęconych budowaniu włączającego i otwartego społeczeństwa w kontekście inkluzywności oraz praw kobiet i mężczyzn. Swego czasu został członkiem Zespołu ds. Opracowania Planu na Rzecz Równości Płci na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Pełnomocnika Prezydenta Miasta Torunia ds. Równości. Pełna lista zadań:

W komunikacie Urzędu Miasta wskazano kilkanaście zdań, powierzonych nowemu człowiekowi prezydenta Gulewskiego. Duży nacisk postawiono na walkę z mobbingiem, dyskryminacją i równość płci.

Pełna lista zadań dr Bomastyka:

tworzenie i wdrażanie polityki równościowej w Toruniu,

stworzenie Planu Równości Płci dla Urzędu Miasta Torunia,

wydawanie rekomendacji Prezydentowi Miasta Torunia w zakresie realizacji polityki równościowej oraz eliminowania barier i dyskryminacji,

prowadzenie konsultacji społecznych oraz prowadzenie konsultacji indywidualnych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i na rzecz inkluzywności oraz praw człowieka, w tym wspieranie Biura Dialogu i Innowacji Miejskich w powyższych działaniach,

prowadzenie szkoleń w obszarze antydyskryminacyjnym i praw człowieka,

wypracowywanie standardów procedur dotyczących mobbingu i molestowania seksualnego w Urzędzie Miasta Torunia,

uczestnictwo w rozpatrywaniu spraw dotyczących mobbingu lub molestowania seksualnego w Urzędzie Miasta Torunia,

monitorowanie i raportowanie przejawów dyskryminacji w przestrzeni publicznej Torunia

i wskazywanie sposobów reakcji na przejawy dyskryminacji,

współpraca z instytucjami badawczo-naukowymi działającymi w obszarze antydyskryminacyjnym i praw człowieka,

współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi misję statutową w obszarze równościowym, włączającym i antydyskryminacyjnym oraz na rzecz praw człowieka,

reprezentowanie Prezydenta Miasta Torunia w zakresie działalności na rzecz równości i praw człowieka,

promowanie postaw równościowych w Toruniu, działań włączających oraz reagowania

na dyskryminację ze względu na tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, niepełnosprawność, wyznanie, światopogląd, kolor skóry, status społeczno-ekonomiczny, etc.,

rekomendowanie składu osobowego tzw. „Rady ds. Równego Traktowania”,

zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie tzw. „Radzie ds. Równego Traktowania”,

współpraca z innymi pełnomocnikami działającymi w obszarze równości lub równego traktowania w Polsce i za granicą, w szczególności w miastach partnerskich Torunia,

współudział merytoryczny w przygotowaniu konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych z zakresu równości, praw człowieka i grantów wzmacniających.

QUIZ. Toruń bez tajemnic. Mieszkańcy muszą znać odpowiedzi! Bez 8/10 nie pokazuj się na starówce Pytanie 1 z 10 Prezydentem Torunia jest.... (stan na 6.12.2024) Paweł Gulewski Tadeusz Rydzyk Arkadiusz Myrcha Następne pytanie