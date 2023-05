Prezydent Torunia zarabia więcej niż prezes Kaczyński! Zaskakujące liczby

500 plus w Kujawsko-Pomorskiem. ZUS prezentuje dokładne dane! Te liczby robią wrażenie

18 czerwca 2023 roku Jarosław Kaczyński skończy 74 lata. Mimo tego wieku, nikt nie ma wątpliwości, że to on będzie szefem Prawa i Sprawiedliwości jeszcze co najmniej 4 lata.

Z kolei prezydent grodu Kopernika Michał Zaleski, 14 lipca skończy 71 lat. W Toruniu nie brakuje przekonanych, że w wyborach samorządowych Zaleski po raz piąty wygra wybory w pierwszej turze i po raz szósty zostanie prezydentem Torunia.

Oświadczenia majątkowe prezesa Kaczyńskiego i prezydenta Torunia

Prawo nakłada na obu starszych już panów, aby co roku złożyli swoje oświadczenia majątkowe

Dziennikarze "Super Expressu", którzy zapoznali się z ich treścią, po podliczeniu wszystkich zarobków jednego i drugiego polityka nie mogli w to uwierzyć. Liczyli to trzykrotnie.

Okazało się, że to Michał Zaleski prezydent Torunia zarobił w 2022 roku więcej niż Jarosław Kaczyński. Oto, co składało się na ich zarobki:

Michał Zaleski jako prezydent Torunia zarobił w 2022 roku 256 tysięcy 955 złotych. Do tego jego emerytura wyniosła 117 tysięcy 324 złote. Łącznie dało nam to 374 tysięcy 279 złotych

Jarosław Kaczyński pobierał wynagrodzenie ze czterech źródeł. Jako wicepremier zarobił 216 344 złotych. Jego emerytura w 2022 roku wyniosła 96 795. Jego dieta poselska to 12 tysięcy 99 złote i uposażenie 37 729. Razem daje to 362 967 złotych.

Podsumowując - w zeszłym roku aż o 11 tysięcy 312 złotych więcej od Jarosława Kaczyńskiego zarobił prezydent Zaleski.

