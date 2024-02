Protest rolników ponownie sparaliżuje Toruń i okolice. Całkowite blokady [29 lutego - 1 marca 2024]

Rydzyk ubił znakomity interes. Dostał dokładnie to, czego chciał. Władze Torunia nie mają sobie nic do zarzucenia

Protest rolników w Toruniu i okolicach to w ostatnich tygodniach jeden z najważniejszych tematów. Emocjonują się nim nie tylko mieszkańcy regionu. Nic w tym specjalnie dziwnego - zablokowane drogi i utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej to poważne problemy. Na szczęście również w przypadku akcji, zaplanowanej na 29 lutego i 1 marca znamy konkretne szczegóły. Rzeczniczka MZK w Toruniu Sylwia Derengowska poinformowała naszych dziennikarzy, jak ludzie z Miejskiego Zakładu Komunikacji przygotowali się na najbliższe dni. Dalszy ciąg materiału znajdziecie pod galerią ze zdjęciami z ostatniego protestu.

Protest rolników w Kujawsko-Pomorskiem. Tak wyglądała akcja w okolicach

Protest rolników w Toruniu i okolicach. Znamy szczegóły [29 lutego - 1 marca]

Z informacji, przekazanych przez Urząd Gminy Lubicz wynika, że protest ma się rozpocząć w czwartek 29 lutego o godz. 10:00 i trwać do piątku 1 marca do godz. 23:00. Rolnicy będą blokować DK 15 oraz wjazd na autostradę. Uczestnicy zapowiadają całkowitą blokadę kilku kluczowych skrzyżowań na trasie oraz blokadę wjazdu na autostradę na węźle Turzno. - Blokada dróg i wjazdu na autostradę będzie całkowita, a zjazd cyklicznie przejezdny - podkreśla Sylwia Derengowska z MZK w Toruniu. Pod mapą znajdziecie kolejne szczegóły.

Protestujący rolnicy mają blokować następujące punkty:

Rondo Solidarności na DK 15,

skrzyżowanie w Gronowie,

skrzyżowanie Turzno-Brzeźno,

skrzyżowanie Rogówko-Jedwabno,

skrzyżowanie w Grębocinie (DW 552).

i Autor: Urząd Miasta Torunia / torun.pl Mapa z zaznaczonymi punktami protestów rolników w Toruniu i okolicach

W czwartek rano autobusy linii podmiejskich nr 111 i 112 będą kursowały normalnie, ale należy się spodziewać, że od ok. godz. 10:00, gdy przejazd zostanie zablokowany, ruch na tych liniach będzie utrudniony. Możliwe będzie skracanie tras przejazdu do Rogówka, Grębocina i Kolonii Papowskiej. W przypadku zablokowania również ul. Olsztyńskiej wystąpią utrudnienia na liniach miejskich nr 30, 39 i 44, co może skutkować opóźnieniami bądź skróceniem trasy do przystanku Cegielnia.

- Tak jak podczas poprzednich protestów Miejski Zakład Komunikacji w miarę możliwości będzie starał się informować pasażerów na bieżąco, gdzie występują utrudnienia w kursowaniu autobusów. Bieżące informacje o tym, jak funkcjonuje komunikacja miejska w czasie protestu rolników, będzie można znaleźć na stronie internetowej www.mzk-torun.pl oraz na profilu MZK na Facebooku - podkreśla Sylwia Derengowska, rzeczniczka toruńskiego MZK.

