Protesty rolników szykują się nie tylko w Toruniu i okolicach, ale w tym materiale skupimy się właśnie na tym regionie. Prezydent Torunia Michał Zaleski przekazał naszej dziennikarce, że blokady dróg dojazdowych do grodu Kopernika zostały zgłoszone w miniony piątek. Gospodarz miasta zapewnił, że robi wszystko, aby mieszkańcy w jak najmniejszym stopniu odczuli utrudnienia.

- Protesty będą odbywać w różnych godzinach, ale taki najszerszy zakres to 5:00-20:00. Będą to blokady dróg dojazdowych do Torunia. Zabiegałem i nadal zabiegam o to, aby akcja blokowania przejazdu ulicami i drogami mogła być ograniczona w czasie. Usłyszałem, że co do rozpoczęcia protestu godziny są już nieodwołalne, natomiast istnieje szansa na szybsze zakończenie akcji - powiedział prezydent Zaleski.

Protest rolników w okolicach Torunia. Koordynator akcji o szczegółach

Prezydent Zaleski stwierdził, ze akcja protestacyjna nie dotyczy jedynie rolników, ale również konsumentów. Zapewnił, że zdaje sobie sprawę, z zagrożeń jakie czyhają na polskiego rolnika. Na specjalnej konferencji głos zabrał również Paweł Sikorski, koordynator akcji protestacyjnej w ciągu DK 91.

- W protestach wokół Torunia weźmie udział około 1000 rolników. Zgłoszonych mamy też około 700 maszyn, są to między innymi ciągniki i kombajny. Zwracamy się do mieszkańców o to, aby nie wpadali w panikę, ponieważ sytuacja nie będzie aż tak dramatyczna, jak we Francji czy też Niemczech - podkreślił Sikorski.

- Będziemy spowalniać ruch jadąc kolumną w stronę Torunia, a następnie zawracać do miejsca strajku. I tak będziemy jeździć jedną kolumną, żeby drugi pas ruchu był wolny. W pierwszej wersji mieliśmy w zanadrzu dwie kolumny, ale nie chcemy skłócać miasta i wsi, dlatego zdecydowaliśmy się na rozwiązanie, które nie sprawi, że sparaliżowany zostanie cały Toruń. Prosimy o zrozumienie nas i dołączenie do naszego strajku - dodał.

9 lutego 2024 r. blokady będą odbywać się na następujących trasach:

DK 80 od Złejwsi Wielkiej do Torunia - 9:00-20:00;

DW 553 od Łubianki do Torunia - 6:00-20:00;

DK 91 od Grzywna do Torunia - 5:45-20:00;

DK 15 od Wielkiej Łąki przez Grębocin do Torunia - 5:00-20:00;

DK 10/80 od Głogowa przez Lubicz do Torunia - 5:00-19:00;

DK 91 od Turzna do Torunia - 9:00-18:00.

Zobaczcie przydatną mapę. Pod nią dokończenie naszego artykułu!

i Autor: Urząd Miasta Torunia / torun.pl Protest rolników. Potężne utrudnienia dla kierowców z Torunia i okolic. Znamy szczegóły

Przedstawiciele UMT ostrzegają - w piątek mogą wystąpić utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Dla służb ratunkowych i mundurowych protestujący będą tworzyć korytarz życia, ale dla autobusów już nie. Rolnicy protestują m.in. z powodu decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej przedłużenia do czerwca 2025 r. bezcłowego handlu towarami rolnymi z Ukrainą, wspólnej polityki rolnej oraz wymogów, które narzuca gospodarstwom rolnym Zielony Ład.

