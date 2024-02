Protest rolników w Toruniu i okolicach trwa od wczesnych godzin porannych. Przed godziną 9:00 dostaliśmy zgłoszenie od zaskoczonego pana Marka, który zobaczył pustą ulicę Grudziądzką. - Normalnie jest tutaj full aut - relacjonował nasz czytelnik. Później jednak świadek natknął się na ciągniki, prowadzone przez uczestników protestu. Nawet organizatorzy, z którymi rozmawiał fotoreporter "Super Expressu" byli zaskoczeni, jak wielu rolników stawiło się na akcji protestacyjnej.

- Działamy w interesie wszystkich Polaków. Chcemy, aby jedli wartościowe jedzenie. To sprowadzane z Ukrainy zawiera pestycydy i "dodatki", które dawno nie są już u nas akceptowane. Przepraszamy za utrudnienia, ale musimy wyrazić nas sprzeciw - usłyszał nasz dziennikarz.

- Zwracamy się do mieszkańców o to, aby nie wpadali w panikę, ponieważ sytuacja nie będzie aż tak dramatyczna, jak we Francji czy też Niemczech. Traktujemy tę akcję, jako przedostatnie ostrzeżenie przed sytuacją do, której zmusza nas sama Unia Europejska - mówił w tym tygodniu Paweł Sikorski, koordynator akcji w ciągu DK 91.

Protest rolników w Toruniu i okolicach. Utrudnienia m.in. dla pasażerów MZK

- Zablokowany jest przejazd w trójkącie Szosa Lubicka - Olsztyńska - Olimpijska. Autobusy w kierunku Grębocina skierowane przez Bukową i M. Skłodowskiej - Curie, a w kierunku Lubicza przez Ligi Polskiej - Konstytucji 3-go Maja - Olimpijską. Kolumny rolników powoli przemieszczają się w kierunku Głogowa i Gronowa. Opóźnienia na liniach 30, 39, 40, 44, 111, 112,. Opóźnienia autobusów linii 12, 27, 31, 32 i 38 do 15 minut. Część kursów kierowana jest 'dynamicznie" objazdem przez Ugory, Legionów. Objazd do Lubicza linii nr 115 przez Złotorię i Nową Wieś - przekazali po godzinie 10:00 przedstawiciele MZK w Toruniu.

O godzinie 12:15 spłynął do nas komunikat, że linie nr 26, 34, 40, 131 zostały skrócone do pętli Uniwersytet. O kolejnych utrudnieniach będziemy informować w naszym serwisie.

Protest rolników w Toruniu i okolicach. Zobaczcie zdjęcia naszego fotoreportera. Galeria poniżej