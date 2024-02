Ojciec Rydzyk jest kojarzony m.in. z Radiem Maryja, Akademią Kultury Społecznej i Medialnej, a ostatnimi czasy również budową Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. Jana Pawła II. Niewiele mówi się natomiast o biznesie, jakim jest kawiarnia przy ul. Droga Starotoruńska 1. Lokal znajduje się w pobliżu bardziej znanych dzieł zakonnika. Korzystają z niego przede wszystkim ci, którzy przyjeżdżają, aby obejrzeć efektowną świątynię lub Park Pamięci Narodowej, ale nie tylko. Kawiarnia oferuje nie tylko słodkości i gorące napoje, ale również obiady. Fani tego miejsca zwracają uwagę na stosunkowo niskie ceny, co w branży gastronomicznej jest obecnie rzadkością.

Ojciec Rydzyk sprzedawał pączki. Cena zaskakuje

Za nami tłusty czwartek, czyli dzień, podczas którego królują pączki. O tym produkcie nie zapomnieli również zarządzający kawiarnią, czyli ekipa Fundacji Lux Veritatis. Do wyboru były pączki z marmoladą, toffi, budyniem i adwokatem. A cena? Tylko 5 zł za sztukę. Nie trzeba sięgać głęboko do kieszeni. Dziennikarze serwisu o2.pl ustalili, że kawiarnia sprowadziła pączki z szanowanej piekarni.

To nie pierwszy przypadek, kiedy ojciec Rydzyk kusi zwolenników pysznym jedzeniem. Gdy nasz reporter udał się na urodziny Radia Maryja, oczarował go bigos, serwowany przed Areną Toruń. Być może redemptorysta wyznaje starą zasadę, że najlepiej przez żołądek do serca. W kawiarni można zjeść pożywny, dwudaniowy obiad i zapłacić za niego ok. 35 zł. Jak ktoś porówna to z lokalami ze starówki, to z jego ust padnie określenie "taniocha".

