ZUS przyłapał mieszkańca Torunia! Wpadł przez zdjęcie na Instagramie. Co za wstyd

W 2023 roku przedstawiciele toruńskiej jednostki ZUS skontrolowali 9632 osób, które brały oświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. Podjęto 639 decyzji o wstrzymaniu wypłaty zasiłków chorobowych - łącznie to kwota ponad 600 tysięcy złotych. Dziennikarz lokalnego serwisu "Oto Toruń" rozmawiał z rzeczniczką ZUS województwa kujawsko-pomorskiego, Krystyną Michałek. Ujawniła ona, że torunianie i mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego potrafili na zwolnieniu lekarskim organizować imprezy kulturalne, pomagać w pracach budowlanych i prowadzić imprezę w roli DJ-a. Najciekawszy jest jednak przypadek mężczyzny, którego pogrążyło zdjęcie na Instagramie.

Toruń. Pochwalił się zdjęciem na Instagramie, a był na L4. ZUS nie miał litości

Jak podaje "Oto Toruń" - mężczyzna powinien się leczyć w domu, ale postanowił wyjechać do... Pragi. Podróż z pewnością go zrelaksowała, ale ZUS nie był zadowolony. Zdjęcie, które delikwent wstawił na popularny portal społecznościowy było dowodem w sprawie. To pokazuje, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi szczegółowe analizy i jeśli ktoś postanowi oszukiwać, może w łatwy sposób zostać namierzony. W internecie nic nie ginie.

ZUS namierzył również lekarza, który przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem. Ten mężczyzna wystawił zwolnienie lekarskie „na telefon” na prośbę członka rodziny dla osoby trzeciej. Jak nietrudno się domyślić, on również musi się liczyć z konsekwencjami.

