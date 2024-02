Prezydent Torunia Michał Zaleski osobiście spotyka się z mieszkańcami grodu Kopernika. W ostatni poniedziałek (5 lutego 2024) spotkał się z mieszkańcami osiedla Kaszczorek. Wydarzenie zorganizowano w Gospodarstwie państwa Ciurusiów. Teraz w planach jest spotkanie z mieszkańcami Skarpy. Wróćmy jednak do Kaszczorku, bo tam uczestnicy mieli do gospodarza grodu Kopernika ciekawe pytania. Chodziło m.in. o most na Drwęcy, który właśnie został zamknięty, o internet, o nieposprzątane liście. Mieszkańcy dopytywali również o słabo - ich zdaniem - działającą przychodnie oraz o ulice i oświetlenie.

- Dlaczego Królewna Śnieżka ciągle nie jest wyremontowana? Czekamy na remont już 12 lat. Miała być wyremontowana już w 2015 roku, a nie została do dnia dzisiejszego - pytała jedna z mieszkanek osiedla Kaszczorek.

Na wszystkie pytania odpowiadali urzędnicy, którzy byli na spotkaniu albo sam prezydent. Gospodarz miasta wspominał o ulicach, które udało się zrewitalizować i o kolejnych planach. Zapewnił, że kolejne inwestycje będą podejmowane.

Takie spotkania z mieszkańcami Torunia to już blisko 20-letnia tradycja. - Przez kilka lat, ze względu na pandemię i wojnę na Ukrainie takich spotkań nie było - powiedział naszemu dziennikarzowi prezydent Zaleski. olejne spotkanie odbędzie się 7 lutego 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 18 na osiedlu Na Skarpie.

