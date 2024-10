Ciechocinek to miejscowość w województwie kujawsko-pomorskim, która od lat kojarzona jest z uzdrowiskowym klimatem. Najczęściej miasteczko odwiedzają seniorzy, a w zasadzie kuracjusze, którzy chcą podreperować swoje zdrowie.

Swój rozkwit Ciechocinek przeżywał już lata temu, kiedy to do miejscowości przybywały ważne osobistości pragnące ukojenia dla ciała i duszy. Co ciekawe, część z atrakcji, którymi przed laty zachwycali się owi odwiedzający pozostały w mieście do dziś, lecz poniekąd popadły w zapomnienie. Na szczęście jedna z przedwojennych ikon ma szansę na wielki powrót!

Perełka Ciechocinka odzyska dawny blask? Podjęto decyzję

Perełką nazywany jest basen termalno-solankowy, który jeszcze przed II Wojną Światową cieszył się ogromną popularnością. Znajdujący się przy alei Pojednania w Ciechocinku obiekt robił furorę, lecz z czasem jego sława ucichła. Jak więc wyglądała historia basenu i co dalej z tym miejscem?

Basen termalno-solankowy w Ciechocinku

Basen został wybudowany w latach 1930-1932, a za projekt odpowiadał Romuald Gutta i Aleksandra Szniolista. W oficjalnym otwarciu największej wówczas tego typu budowli w Europie uczestniczył nawet prezydent Ignacy Mościcki, więc - jak można się domyślać - było to nie lada wydarzenie.

Popularność basenu rosła aż do tego stopnia, że w 1993 roku kąpielisko zostało wpisane do rejestru zabytków. Nikt nie przypuszczał więc, iż nadejdzie moment zamknięcia, który niestety datowany jest na 15 września 2001 r. Ze względu na zły stan techniczny obiektu i za wysokie koszty remontu władze podjęły tę decyzję z bólem serca. Na szczęście dziś pojawiają się głosy o możliwej rewitalizacji, której już nie mogą się doczekać zarówno mieszkańcy, jak i kuracjusze. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nowa atrakcja w Ciechocinku przyciągnie wielu nowych odwiedzających

Basen termalno-solankowy nie będzie oczywiście do końca nową atrakcją, lecz rewitalizacja tego miejsca po wielu latach z pewnością przyciągnie do siebie mnóstwo turystów oraz kuracjuszy. Co jednak wiadomo na ten moment?

Okazuje się, że Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego jakiś czas temu podjął decyzję o zakupie terenu byłego basenu termalno-solankowego - miasto ma w planach przeznaczyć nie więcej niż 15 milionów złotych.

Termy Ciechocinek Spółka z o.o., użytkownik wieczysty tej nieruchomości, posiada teren z pozostałościami basenu solanko-termalnego, budynkami towarzyszącymi oraz fontanną. Te obiekty, znajdujące się w zabytkowym Parku Tężniowym, będą rewitalizowane, by służyły rekreacji zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem w ramach spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A. - informuje na Facebooku burmistrz Ciechocinka.

Jeśli jesteście ciekawi, jak przedstawia się teren basenu teraz oraz jak wyglądał przed laty, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej.